Több mint 186 millió forinttal támogatott fontos társadalmi ügyeket 2020-ban a SPAR Magyarország

Harminc éves magyarországi története során a vállalat számára mindig is fontos volt a hazai társadalmi életben való tevékeny részvétel és az önzetlen partnerség. A SPAR aktívan részt vesz a mindennapok jobbá tételében: többek között az egészséggel kapcsolatos és a szociális ügyek, az oktatás, a kultúra és a sport területén támogat segítő szervezeteket. Mindezen törekvéseket és kezdeményezéseket a „SPAR – a fenntartható jövőért” program szervezi egységes keretbe és teszi hatékonnyá.

„A világjárvány és a kényszerű bezárkózás idején különösen felértékelődik az emberek egymás iránti empatikus segítőkészsége. Óriási öröm és büszkeség, hogy a nehéz helyzetben is megtapasztalhattuk vásárlóink rendkívüli áldozatvállalását. Nekik is köszönhetően a vállalatunk változatos, az élet számos területére kiterjedő közösségi jótékonysági kezdeményezései, társadalmi akciói során tavaly több mint 186 millió forintot fordított a társadalmi fenntarthatósági ügyekre. A meghatározóan stratégiai partnerünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével megvalósult támogató programjaink személyessége megérintette a vevőközönséget is a kihívásokkal teli 2020-as esztendőben, ami igazán reménykeltő és biztató a jövőre nézve” – mondta Maczelka Márk kommunikációs vezető.

Tízezer család boldog karácsonya

Az „Adni Öröm!” karácsonyi jótékonysági kezdeményezésével a SPAR több mint húsz esztendeje segíti a nehéz körülmények között élőket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával létrejött adománygyűjtő akció során 2020 decemberében a vásárlók – a 105 kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházban, illetve a SPAR online shopjában – 18 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával segítették embertársaikat. A felajánlásoknak köszönhetően a szervezet tízezer családhoz és egyedülálló idős emberhez tudott élelmiszercsomagot eljuttatni még az ünnepek előtt. Az üzletlánc az akció végén rendhagyó hozzájárulással növelte a kezdeményezés sikerét: megduplázta a vásárlói adományok értékét, így a tavalyi „Adni Öröm!” összesen 36 millió forintos gyűjtéssel zárult.

A SPAR és a Szeretetszolgálat egy másik kezdeményezése keretében a szervezet tiszaburai varrodájának vászontáskáit értékesítik az INTERSPAR-hálózatban. Az eladások a hátrányos helyzetű településen dolgozó asszonyokat és édesanyákat segítik, miközben remek környezetbarát alternatívát kínálnak a bevásárlásokhoz. A másik közös vállalás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat élelmiszereinek forgalmazása immár egy éve, az áruházlánc kijelölt budapesti és vidéki üzleteiben. A hibiszkusz teák, a különleges és hagyományos ízesítésű szószok, zöldségkrémek vagy lekvárok értékesítése a jótékonysági szervezet pátyi és gyulaji műhelyeiben dolgozó sérült, illetve a társadalom peremére szorult munkavállalóknak jelent megélhetést. A cikkek keresettek és népszerűek a SPAR-csoport üzleteiben, ez mutatja a modell eredményességét. A legfőbb hatás – a társadalmi haszon – azonban az, hogy a projektben résztvevő emberek ma már értékteremtő munkát végeznek, amely a családok életét is alapjaiban megváltoztatta.

Járványügyi és gyermekvédelmi dolgozók étkezésének támogatása

Az Etesd a Dokit! civil mozgalom keretében az áruházlánc a vírusvédekezés első vonalában küzdő ápolóknak, nővéreknek, orvosoknak biztosított az üllői SPAR enjoy. convenience üzemében készülő, előrecsomagolt szendvicseket ingyenesen. A vállalat emellett 1,5 millió forint adománnyal is támogatta a kezdeményezést, amely így naponta több mint száz egészségügyi dolgozó – ellenszolgáltatási nélküli – meleg ebédjéről tudott gondoskodni.

A SPAR fentieken túl azfelhívására pénzügyi támogatást nyújtott és szendvicseket biztosított a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek és az ellátórendszerben dolgozó munkatársaknak. Az áruházlánc a hátrányos helyzetű, beteg, nehéz helyzetben lévő gyerekeknek a járvány idején is éjjel-nappal támaszt nyújtó szervezet munkáját kétmillió forinttal segítette, valamint szendvicsekkel járult hozzá a gyerekvédelmi intézményekben élő védencek és a velük foglalkozó szakemberek étkeztetéséhez.

Támogatás az éhező gyermekeknek

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 1993 óta segíti a szegénységben élő vagy alultáplált, egysíkúan étkező gyerekeket, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű ételhez jussanak. A szervezet az üzletlánccal nyolc éve működik együtt, és gyűjt e célra pénzadományt több mint száz áruházában. 2020-ban 2,5 millió forintot adományoztak a vásárlók erre a fontos ügyre. A SPAR vásárlói által kapott támogatásból olyan családokat támogatott az alapítvány, akik a koronavírus világjárvány miatt kerültek kilátástalan helyzetbe: mintegy 300 család 700 gyermekének segítettek abban, hogy egészségesebben fejlődjenek és ne éhezzenek. A rászorulók az alapvető élelmiszereken kívül friss gyümölcsöt és zöldséget is kaptak.

A gyermekek betegségeinek leküzdéséért – egy lufi, dupla öröm

A SPAR Magyarország és a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány együttműködése évtizedes múlttal büszkélkedhet. Az üzletlánc az áruházaiban helyet biztosít az adománygyűjtésnek – a lufihajtogató animációs standnak –, illetőleg támogatja a leukémiás családok nyári táborát. A támogatásokkal a szervezet folyamatosan tudja segíteni a leukémiában, egyéb vérképzőszervi eredetű betegségben, csontvelő-transzplantációban érintett családokat: az alapítvány az elmúlt 11 évben közel ezer családnak tudott segíteni, ami nagyságrendileg 120 millió forint közvetlen betegtámogatást jelent.

Az esélyegyenlőség iránt elkötelezett SPAR a tótvázsonyi Janka Tanyával 2017 óta működik együtt. A nonprofit szervezet célja olyan napközbeni foglalkozás megvalósítása, ami lehetővé teszi a siker megélését és hozzájárul ahhoz, hogy autista embertársaink a társadalom alkotó részesei legyenek. A civil szervezettel történő együttműködés során a veszprémi INTERSPAR munkatársai heti két-három alkalommal fogadják a fiatalokat, akik fejlesztő pedagógusaik irányításával változatos – árufeltöltői, raktározási – feladatokat látnak el az áruházban. Az általuk készített díszek és használati tárgyak évek óta megvásárolhatók a cég központjában megrendezett karácsonyi és húsvéti vásárokon is.

A Janka Tanya pártfogoltjai mellett az üzletlánc további két partnerszervezetének fiataljait is segíti: a vállalatnak köszönhetően az Esőemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért, és a Zala megyei Alapítvány az Autista Gyermekekért pártfogoltjai is lehetőséget kapnak a beilleszkedésre. A tótvázsonyi, vasi és a zalai fiatalok segítése mellett a vállalat nagy figyelmet fordít megváltozott munkaképességű kollégáinak beilleszkedésére és a hosszú távú foglalkoztatásukra is: munkavállalóinak érzékenyítő tréningeket tart, és esélyegyenlőségi referenst alkalmaz. Az üzletlánc több mint tíz éve árusítóhelyeket biztosít a Szerencsejáték Zrt.-nek, ami által közel száz szuper- és hipermarketben vásárolhatók sorsjegyek megváltozott munkaképességű emberektől.

A cég 2010-ben kapta meg először aelismerést, azóta pedig minden alkalommal átvehette a díjat.

Magyar gazdák, agrárvállalkozók és élelmiszeripari gyártók piacra jutásának segítése

A hazai kereskedelemben egyedülálló, a vállalatnak az Agrármarketing Centrum szakmai együttműködésével megvalósult kezdeményezése, amely a magyar termékinnovációkat támogatja. A Hungaricool by SPAR versenyben a szervezők a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, kreatív élelmiszereket kerestek. Az eredeti ízkombinációjú, újszerű és ötletes termékek 2020. március végétől az összes, jelenleg 34 INTERSPAR áruház kínálatában, illetve a SPAR online shopjában is elérhetőek. A segítség fokozott jelentőséggel bír a piacra törekvő hazai vállalkozásoknak a koronavírus világjárvány időszakában.

A kereskedelmi lánc 2021-ben a termékversenyét azzal folytatja, hogy csatlakozik az RTL Klub Cápák között című, főműsoridős, népszerű üzleti show-jához, amelyben nemzetközileg elismert befektetők értékelik majd a fejlesztéseket.

Adományozás és eledelgyűjtés az állatok részére

A SPAR Magyarország a szuper- és a hipermarketeiben feleslegessé váló, kereskedelmi forgalomba már nem hozható, vagy az onnan kivont élelmiszereket olyan szervezeteknek, egyesületeknek, állatkerteknek és vadasparkoknak ajánlja fel, melyek állatok gondozásával és megmentésével foglalkoznak. 2020-ban közel 2500 tonna mennyiségben adott át ilyen termékeket 133 szervezetnek.

A vállalat a fentieken túl a kiskedvencekért tevékenykedő civil szervezeteket is támogatja, ebben fő partnere közel egy évtizede az Országos Állatvédőrség Alapítvány. Az alapítvány koordinálásában majdnem 60, állatokat védő segítőszervezet gyűjt a házi kedvenceknek eledelt országszerte a SPAR és INTERSPAR áruházakban. A vásárlók tavaly a kutyáknak 8046 kilogramm száraz tápot, 4507 darab konzervet és 259 darab szalámit, a macskáknak pedig 1361 kilogramm száraz tápot és 7415 darab konzervet adományoztak. A cicák kifejezetten örülhettek: a számukra vásárolt ajándék konzerv és tasakos eledel mennyisége az előző évhez képest megkétszereződött.