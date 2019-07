Több mint 1,5 milliárd forintból újította meg négy újabb üzletét a SPAR

A kiskereskedelmi lánc idén nyáron négy vidéki szupermarket áruházát korszerűsítette. A SPAR Magyarország modernizációs programja során átalakított üzletei korszerű és kényelmes környezetben, széles kínálattal, kényelmi termékekkel és a SPAR to Go éttermek hideg és meleg ételválasztékával várják a vásárlókat.

„Dinamikusan nő a vásárlóerő az ország különböző pontjain, ezért a SPAR Magyarország üzletfejlesztési koncepciójának középpontjában – az újabb áruházak nyitása mellett – a régebbi egységek felújítása áll. A visszajelzések szerint a korszerűsített, új szolgáltatásokkal gazdagított üzleteink népszerűbbek a vásárlóink körében. Ezért idén is folytatjuk az áruház-modernizációs programunkat. A több mint 1,5 milliárd forintos beruházás keretében júliusra egy szegedi, egy érdi, egy sárvári és egy szigetvári szupermarketünket átépítése fejeződött be. A jelentős turisztikai vonzerejű városok üzletei a nyári szabadságok idején nagyobb érdeklődéssel számolhatnak, ezért az átalakítások a könnyebb, gyorsabb és kényelmesebb vásárlást teszik lehetővé a forgalmasabb időszakokban is. Célunk, hogy a vásárlóinknak – a bővülő árukészlet mellett – minden üzletünkben 21. századi vásárlási élményt kínáljunk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Érd város lakói június 27-től látogathatják újra a Diósdi út 46. szám alatti üzletet. A 422 millió forintból átépített üzletben 25 kolléga gondoskodik a vevők kiszolgálásáról. A tágasabb eladótérrel, és teljesen új bútorzattal ellátott üzlet belső tere a SPAR legújabb koncepciója szerinti kialakítást kapott: áttekinthetőbb csemegepult fogadja a vevőket, amelyhez a kényelmesebb vásárlást elősegítő, alacsony bútorokkal gazdagodott zöldség-gyümölcs és pékáru részlegen keresztül lehet eljutni. Az üzlet újdonsága a friss kényelmi termékeket kínáló pult és az új salátabár, illetve a hátulról feltölthető, látványos pékáru tároló. A modernizált üzletben csökkentett fogyasztású LED–lámpa- és hűtésrendszer biztosítja az alacsony energiafelhasználást, a vásárlást önkiszolgáló pénztárak gyorsítják.

Modernebb homlokzatot kapott a Sárvár, Laktanya utca 32-44. szám alatti szupermarket is, amely 451 millió forintból újult meg. A július 4-én újranyitott áruház belső tere kényelmesebben bejárhatóbbá vált, az új berendezések módosított elhelyezése révén tágasabb térérzetet biztosít. A takarékos hűtőbútorok és a környezetkímélő világítás mellett megszépült a csemegepult külsője is, amelyhez az átalakított bútorzatú zöldséges és pékáru-részlegen át vezet az út. Vadonatújak és még jobban kezelhetőek lettek a pékség termékadagolói, a kiszolgálópult sorban pedig egy SPAR to Go-pult bőséges választéka is várja a fogyasztókat, akik különféle grill- és melegételek közül választhatnak. Új hűtőkben sorakoznak a SPAR enjoy. kényelmi áruk és a salátabár friss termékei is. Az újjáépítés során a polcsorok végére modern önkiszolgáló gyorskasszákat telepítettek. A sárvári SPAR szupermarket 36 munkavállalónak biztosít munkahelyet.

A szigetvári vásárlók napi bevásárlását teszi kényelmesebbé július 4-től a József Attila utca 212-214. szám alatti modernizált SPAR szupermarket. A 181 millió forintos átalakításnak köszönhetően az áruház eladótere megszépült: az üzletbelsőbe teljesen új csemege-kiszolgálópult és látványpékség került, illetve új bútorokkal látták el a zöldség–gyümölcs-részleget is. Az egységbe SPAR enjoy.-hűtőt telepítettek, valamint új fali hűtőket kaptak a tejtermék-, csemege- és húsáruk. A vásárlók színvonalas kiszolgálásáról 14 áruházi dolgozó gondoskodik. A szigetvári fejlesztés alkalmával is kiemelt jelentőséggel bírtak a környezetvédelmi szempontok: a hőkezelést és a megvilágítást korszerű, energiatakarékos rendszerekkel oldották meg.

A szegediek július 11-től kereshetik fel újra a Csillag tér 6. szám alatti, kívül-belül megújult szupermarketet. A 497 millió forintos beruházásnak köszönhetően az újragondolt üzletben önkiszolgáló kasszák segítik a gyors bevásárlást, a komfortosabb vásárlói élményről pedig olyan átalakítások gondoskodnak, mint az új hűtők, illetve a zöldség-gyümölcs és pékáru részlegek modern bútorai. A vásárlók szigetszerű bútorokkal berendezett piac hangulatú bejárati zónán át jutnak el az alacsony bútorzatú csemegepulthoz, majd az új grillpulthoz és a látványpékséghez, illetve a szintén újonnan létesített kényelmi termék- és salátabár-hűtőhöz. Korszerűsítették a pékáruk adagolóit is, a hátulról tölthető tárolók az áttekinthetőbb árukihelyezést és a könnyebb válogatást teszik lehetővé. Az üzlet kiszolgálópult sorában egy SPAR to Go-pultot alakítottak ki, ahol frissen készült melegételekből és grilltermékekből lehet válogatni. A szegedi üzletben energiahatékony és környezetbarát hűtési és világítási technológiákat telepítettek. A szupermarketben 24 munkatárs gondoskodik a vásárlók minőségi kiszolgálásáról.