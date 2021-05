Tízezer kilométert ad az Erste a kisvállalkozók újraindulásához

Akár Vlagyivosztokig is elviszi az Erste Bank a kisvállalkozókat: a pénzintézet nem csak kedvezményes hitellel segíti az újraindulást, hanem akár 300 ezer forintos üzemanyagkártyát is ad a hitel mellé – ennek azonban feltétele a környezettudatosság is. A kedvezményes finanszírozási- és számlakonstrukciók mellett államilag támogatott hitelek és saját fejlesztések, az üzlet felpörgetését támogató szolgáltatások is a vállalkozók rendelkezésére állnak. A pénzintézet összeszedte a hat legfontosabb banki ajánlatot az elérhető lehetőségek közül.

„Több mint a harmadával, 39 százalékkal nőtt a kisvállalkozók hitelfelvétele, vagyis az újonnan folyósított kölcsönök összege az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest az Erste Banknál. Támogatjuk azokat a vállalkozókat, akik nem adják fel a jelenlegi, vírusválságos időszakban sem, és hisznek magukban” – mondta Erdei Zsuzsa, a pénzintézet kisvállalkozói területért felelős vezetője. Aláhúzta: az Erste Bank kiemelten kezeli ezeket a vállalkozókat – nem csak azért, mert ők jelentik a magyar gazdaság alapját, adják a nemzeti termék negyedét, de ők foglalkoztatják a munkavállalók felét is. „Ezeket a vállalkozókat mindenki ismeri: ők az asztalosok, a víz-, a villany-, a gáz- és az autószerelők, akik segítenek nekünk, ha bajba kerülünk. Ők a pékek, a zöldségesek és a hentesek, akikhez minden nap járunk – vagy éppen a fodrászok és kozmetikusok, akikhez mostanában nem jutottunk el. Olyan családi vállalkozókról van szó, amelyeknél a lét a tét, hiszen a család megélhetését jelenti a bevétel. Ám ez a látszólagos gyengeség ad óriási stabilitást és erőt: bedőlésről szó sem lehet, a kisvállalkozó alkalmazkodik, küzd és mindent megtesz azért, hogy a legnehezebb körülmények között is talpra álljon” – vélekedett Erdei Zsuzsa.

A hazai vállalkozások számtalan, akár államilag támogatott lehetőség közül is választhatnak, amely segíti őket a pandémiás helyzetet követő újraindulásban. Az Erste Bank összeszedte a hat legfontosabb ajánlatot az elérhető lehetőségek közül.

Power Business: hitel egyszerűen

Az Erste Bank eddig is aktívan kivette a részét a szektor finanszírozásából: az egyszerűsége és gyorsasága miatt rendkívül népszerű Power Business hitelt eddig már közel háromezer vállalkozó igényelte. A más hitelek kiváltására is felhasználható kölcsönt tárgyi fedezet nélkül lehet felvenni, a bank nem kér biztosítékként ingatlant vagy nagyobb értékű ingóságot. Az igénylés rendkívül egyszerű: a bank a rendelkezésre álló publikus adatokat maga keresi meg, az ügyfélnek így elég akár csak egyetlen papírt aláírnia. (Ennek többek közt feltétele, hogy legyen már számlája az Ersténél és szerepeljen az adóhivatal köztartozásmentes adózókról szóló listájában – ennek hiányában nullás igazolás biztosan kell). A kölcsönt rendkívül gyorsan lehet felvenni: a kérelem befogadását követően a bank öt munkanapon belül elbírálja az igényt. Az első évben ráadásul csak 1 havi BUBOR-nak megfelelő a kamat, ezt követően pedig a felár 1 havi BUBOR felett csak 3,5 százalék.

Széchenyi Kártya Program

A Széchenyi Kártya Programban a vírus okozta gazdasági hatások enyhítését támogató hitelek szinte nulla forint költség mellett juttatják likviditást biztosító és működést finanszírozó forráshoz a vállalkozókat. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, a Széchenyi Likviditási Hitel és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitelt tárgyi fedezet nélkül, egyszerűen juttatják forráshoz a vállalkozókat, a támogatásnak köszönhetően akár három évre nagyon kedvező költségű finanszírozást biztosítanak. A Széchenyi hitelek kamata a támogatás beszámítása után 0,1-0,5 százalék. A kölcsön összege minimum 1 millió, maximum 1 milliárd forint lehet hiteltípustól függően. A futamidő folyószámlahitel és munkahelymegtartó kölcsön esetében 2 év, likviditási hitelnél 3 év, míg a beruházási hitelnél akár 10 év is lehet.

A Széchenyi Kártya Program konstrukciói iránti érdeklődést mutatja, hogy az első negyedévben darabszámot tekintve az Erste Banknál több mint a tízszeresére, volumenben nyolcszorosára nőtt a kisvállalkozói igénylések száma az előző év azonos időszakához képest.

A befogadott igénylések 29 százaléka az iparból, 23 százalék a kereskedelem területéről, míg 48 százalék a szolgáltató szektorban működő vállalkozásoktól érkezett. Mindez azt jelenti, hogy szektorsemlegesen veszik fel a vállalkozók a hitelt, hiszen az arány nagyjából megfelel a regisztrált vállalkozásokon belüli arányoknak. Az igénylők nagy többsége, 48 százaléka minimum tíz éve működő vállalkozás, további 29 százalékuk pedig legalább öt éve tevékenykedik, azaz főleg a már régebben működő vállalkozások szeretnék pénzügyi helyzetüket stabilizálni ebben a bizonytalan helyzetben.

NHP Hajrá

A Magyar Nemzeti Bank hitelprogramja keretében a mikro, kis- és középvállalkozások igényelhetnek forrást beruházáshoz, forgóeszköz-finanszírozásra, meglévő hitelek kiváltásához, valamint támogatások előfinanszírozásához a programban részt vevő kereskedelmi bankoknál. A hitelek kamata fix, mértéke a finanszírozás egyéb paramétereitől (futamidő, fedezetek) függ, de nem haladhatja meg a 2,5 százalékot, egyéb költsége nincs az ügyfeleknek a bank felé. A hitel összege minimum 1 millió, maximum 20 milliárd forint lehet, a futamidő a forgóeszköz-finanszírozás és a támogatások előfinanszírozása esetében legfeljebb 3 év, míg a beruházási hitelek és a meglévő kölcsönök kiváltása esetén maximum 20 év.

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön

A gyorskölcsönt azok a 2019-ben vagy régebben létrehozott mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik az MFB Pontokon, melyek leginkább megérezték a koronavírus-válság hatásait. Jelenleg félszáz olyan tevékenység van, melynek képviselői élhetnek a lehetőséggel: ilyenek például a szállodák és éttermek, fodrászok és kozmetikusok, bútor- és ruhaboltosok, ipar- és műszaki cikk kereskedők, edzőtermek és masszőrök. Az önerő nélkül felvehető hitel kamata 0 százalék, összege minimum 1 millió, maximum 10 millió forint lehet, a futamidő 10 év, de a törlesztést csak a három év türelmi idő letelte után kell megkezdeni.

Tízezer kilométer az Erstétől

Az Erste Bank nem csupán a kisvállalkozók számára kidolgozott kedvező, egyszerűen felvehető hitelekkel segíti az újraindulást. A pénzintézet most akár tízezer kilométerre elegendő üzemanyagot is ad a kölcsön mellé – ennyivel akár Vlagyivosztokig is eljuthatunk, vagy akár háromszor megtehetjük a Budapest-Párizs útvonalat oda-vissza. Azok a kisvállalkozók, akik május eleje és augusztus vége között igényelnek új, legalább 2 éves futamidejű, minimum egymillió forint összegű Power Business hitelt, vagy Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Pluszt, akár 300 ezer forinttal feltöltött üzemanyagkártyát is kaphatnak. A támogatás azoknál a legnagyobb, akik környezettudatos autót használnak: a benzines és dízeles autóknál 5 milliós hitelösszegig százezer, a felett 200 ezer, a hibrid illetve teljesen elektromos járművek esetében viszont 5 millió forintig 200 ezer, a felett pedig 300 ezer forint a támogatás.

Erste PowerOn partner program

Az Erste Bank az elmúlt időszakban olyan digitális ökoszisztémát is kiépített, amely a vállalkozókat abban segíti, hogy azzal tudjanak foglalkozni, amit szeretnek, amihez értenek. „Egy kisvállalkozónak mindent egyszerre kellene tudnia, hiszen nincs külön beszerzési osztálya, online marketingese és értékesítője. Nekünk nem csak a pénzügyek intézésében kell támogatni a partnereinket, de abban is, hogy megtaláljuk és a rendelkezésükre bocsássuk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével még sikeresebbek lehetnek az üzleti céljaik elérésében. Ez közös érdekünk: egy bank akkor működik sikeresen, ha az ügyfelei prosperálnak” – emelte ki Erdei Zsuzsa.

A szakember hozzátette: ezért hozták létre az Erste PowerOn partner programot, melyben a vállalkozók a banki szolgáltatásokon túli előnyöket találnak úgy, hogy a pénzintézettel való kapcsolatuk előnyt jelent az ezekhez való hozzáférésben, hasznosításban. A pénzintézet számlavezető ügyfelei így egy gyors regisztrációt követően egy évig díjmentesen használhatják a lehetséges piaci partnerek felkutatásában és összekapcsolásában segítséget nyújtó PowerNetwork üzleti közösségi platformot. Ez a rendszer nem csak az újabb vevők, megrendelők megtalálásában, de a megfelelő beszállító kiválasztásában is segít. Mindeközben persze a piaci jelenlét elengedhetetlen része az internetes megjelenés – így az Erste ügyfelei a PowerWeb segítségével hozhatják létre és működtethetik 12 hónapig ingyen saját weboldalukat. A csomag segítségével a cég nem csak a világhálón jelenhet meg 700 különböző website modul segítségével, de hírlevél küldő szolgáltatást is kap – az első évben, ha az Erste ügyfele, teljesen díjmentesen.

Mindezeken túl, a Google-lel kiépített külön partneri kapcsolat révén a PowerExport hasznos információkat, ország szintű adatokat, fogyasztói statisztikákat és személyre szabott javaslatokat biztosít a nemzetközi piacra lépéshez. A Market Finderrel a vállalkozók új potenciális piacokat fedezhetnek fel, de az eszköz többek közt segít a piackutatásában, a nemzetközi ügyfélszerzésben, és a befektetési és marketingstratégia optimalizálásában is.