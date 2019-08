Tíz százalékkal bővülhet az idén a bányászat termelése

A tavalyihoz hasonlóan idén is jó évre számíthat a bányász társadalom, tíz százalék körüli bővülés várható a szektorban – mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára Kazincbarcikán a 69. bányásznap központi ünnepségén csütörtökön.

Az idén 65 éve várossá nyilvánított Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen az államtitkár a statisztikai hivatal adataira hivatkozva azt mondta: a bányászat termelése 2018-ban 54 százalékkal haladta meg az előző évit. Az ágazat helyzete kedvező: az anyagkitermelés 42 százalékkal, a homok, kavics kitermelése 15 százalékkal, a köveké 24 százalékkal, a perlittermelés pedig 8 százalékkal nőtt tavaly.

Szólt arról, hogy a villamosenergia-termelésben és az energiaellátás biztonságát tekintve a visontai és a bükkábrányi lignittermelés ma is jelentős szerepet tölt be, a megújult koncessziós eljárásoknak köszönhetően a szénhidrogén-termelés volumene az elmúlt években növekedni kezdett. A jövőben további jelentős bővülés várható, ez sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország energetikai importfüggősége csökkenjen.



A részletekről szólva Kaderják Péter elmondta: újra lendületben vannak olyan ágazatok, amelyeknek szüksége van a nyersanyagokra, alapanyagokra, földgázra, olajra, lignitre, az építőipar “szárnyalása” pedig magával húzza a bányászatot, elég, a például a vasúti fejlesztések területén a kőre, az építőipar területén a betonhoz szükséges kavicsra, homokra, cementre gondolni.Ugyanakkor nem csak az építőiparnak van szüksége a bányászati szektorra, az ipar bővülésével további fejlődésre nyílik lehetőség a kohászat területén is, a járműipar bővülésének köszönhetően az utóbbi években fokozódott az alumínium-nyomásos öntészet és a vasöntészet termelése is – tette hozzá.Az államtitkár kiemelte: az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén hét bányászati koncessziót hirdetett, amelyekre szeptember 25-én és 26-án nyújthatók be a pályázatok. Szénhidrogén-kutatás, -feltárás és -kitermelés céljából nyolc településen – Csongrád, Csorna, Érd, Kadarkút, Kisvárda, Nyírbátor, Pusztaszer és Zala-Kelet – lehet koncessziós jogot szerezni. Geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására Gádoros, míg lignit kutatására, feltárására és kitermelésére Sajókápolna területére hirdetett pályázatot az innovációs szaktárca.A kormány célja az energetikai importfüggőség csökkentése, melyben fontos szerep jut az energiahordozó-készletek nagyobb mértékű, költséghatékony és környezetkímélő hasznosításának – szögezte le. Ezzel munkahelyek és beszállítói láncok teremthetők, a leszakadó, egykori ipar- és bányavidékek szociális és gazdasági helyzete javítható, nőhetnek az adóbevételek, az ország külkereskedelmi mérlege javítható.Kaderják Péter fontosnak nevezte, hogy kormányzati döntés született tavaly az Energetikai ásványvagyon-hasznosítási készletgazdálkodási cselekvési tervről, és az ahhoz kapcsolódó intézkedések elfogadásáról, az ebben meghatározott feladatok végrehajtásával megfelelő módon lesznek képesek kezelni a 21. század bányászati, földtudományi, környezeti, gazdasági kihívásait. Hozzátette: a cselekvési tervnek megfelelően megvizsgálták a bányavállalkozók közterheit, illetve javaslatot tettek a bányajáradék fizetésének egyszerűsítésére, és vizsgálják a geotermikus beruházások kezdeti magas földtani kockázata kezelésének pénzügyi lehetőségeit, valamint a nem hagyományos szénhidrogén kutatását és feltárását is ösztönözni kívánják.A kormány a továbbiakban is gondoskodni kíván a bányászati múzeumok stabil működéséről, és társadalmi programot dolgoz ki a bányászati szakmakultúra megőrzésének és társadalmi beágyazódásának elősegítése érdekében – hangsúlyozta az államtitkár.Kazincbarcikán az ünnepség résztvevői megkoszorúzták a bányász emlékművet, többen pedig miniszteri és szakmai kitüntetéseket vettek át.(MTI)