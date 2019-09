A Thomas Cook lengyelországi leányvállalata, a Neckermann Lengyelország csődje miatt több mint 3 ezer utasa rekedt külföldön, hazautaztatásukról az illetékes szervek gondoskodnak.

A cég felfüggesztette a turisztikai szolgáltatások lengyelországi eladását, és leállította a tervezett utazásokat.

A Neckermann Lengyelország elnöke, Maciej Nykiel által kiadott közlemény szerint a társaság a közeli napokban nyújt be az illetékes varsói bíróságnál csődbejelentési kérvényt, szerdán pedig a Varsót is magában foglaló Mazóviai vajdaság önkormányzatához fordultak az ügyfelek kártérítését célzó biztosítási fedezet felhasználása ügyében.Csődbejelentését a társaság az anyavállalat, a Thomas Cook brit utazási iroda hétfői tönkremenetelével, a brit és a németországi piacon emiatt keletkezett problémákkal indokolta. Nykiel szerint a lengyelországi Neckermann stabil pénzügyi helyzete ellenére nem képes önálló működésre.A Neckermann lengyelországi ügyfeleiről a csőd kapcsán gondoskodó Mazóviai vajdaság önkormányzata közölte: tudomásuk szerint 3,6 ezer turista van külföldön, főleg a Földközi-tenger térségében. Nekik vagy az utazás folytatását, vagy a biztonságos hazatérést próbálják biztosítani.Tudatták azt is, hogy mindenekelőtt Tunéziában, Törökországban és Mallorcán a Neckermann Lengyelország több utasát meg nem térített költségek miatt kizárják a szállodákból, másokat “szállodai őrizetben” tartanak.A lengyel külügyi tárca közölte: az érintett országokban a lengyel konzuli osztályok “figyelemmel kísérik a fejleményeket”, készen állnak a szükséges segítségnyújtásra.(MTI)