Thomas Cook-csőd – A brit utasok 40 százaléka már hazatért

A brit polgári repülésügyi hatóság (CAA) pénteken ismertetett legfrissebb adatai szerint a hét elején csődbe ment Thomas Cook utazási iroda brit utasainak 40 százaléka már hazatért.

A CAA, amely a hazaszállítási műveletet szervezi, közölte: az előző nap 69 járattal több mint 15 ezren utaztak haza.

A repülésügyi hatóság összesítése szerint ez azt jelenti, hogy a Matterhorn-művelet nevű – a Thomas Cook súlyosbodó pénzügyi helyzetének híreire már korábban kidolgozott – készenléti terv keretében eddig 61 121 utas térhetett vissza Nagy-Britanniába 275 bérelt járattal.

A Thomas Cook csődjének hétfő hajnali bejelentése idején több mint 150 ezer brit utas tartózkodott külföldi üdülőhelyeken az utazási iroda szervezésében.

Mivel a cég azonos nevű saját légitársasága is beszüntette tevékenységét, a brit kormány megbízásából a CAA bérelt repülőgépekkel gyakorlatilag légihidat létesített az utasok hazaszállítására.

A CAA beszámolója szerint a kidolgozott menetrend alapján pénteken 72 charterjárattal további 16 ezer utas tér vissza Nagy-Britanniába.

A brit repülésügyi hatóság megerősítette pénteki tájékoztatójában, hogy a Matterhorn-művelet október 6-áig tart, és addig összesen több mint ezer charterjárat érkezik brit repülőterekre a Thomas Cook utasaival.



Richard Moriarty, a CAA vezérigazgatója a tájékoztatóhoz fűzött nyilatkozatában közölte, hogy a hazaszállított utasok hozzávetőleg 95 százaléka abban az időpontban indult vissza Nagy-Britanniába, amikor a Thomas Cooknál lefoglalt üdülése egyébként is véget ért volna.Grant Shapps közlekedési miniszter minapi parlamenti tájékoztatása szerint az utasok ugyancsak 95 százaléka arra a brit repülőtérre érkezik, ahonnan elindult.Hozzátette: a kormány ingyenes továbbutazási lehetőséget biztosít azoknak, akik más repülőtérre érkeznek vissza.Shapps szerint a hazatelepítési műveletben résztvevő repülőgépek különböző mérete és a repülőterek fogadóképessége közötti eltérések miatt fordul elő, hogy az utasok egy része nem oda a tér vissza, ahonnan elindult.A műveletben részt vesz a Malaysia Airlines egyik Airbus A380-as óriásgépe is.A hazaszállítási légihíd Nagy-Britannia történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelete.Becslések szerint a külföldi érdekeltségeket is beleszámítva meghaladhatta a 600 ezret azoknak az utasoknak a száma, akik a Thomas Cook által szervezett utakon vettek részt a csőd bejelentésének idején.Az 1841-ben Thomas Cook üzletember által alapított cég világszerte 22 ezer, Nagy-Britanniában 9 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, és 94 repülőgépből álló saját légitársasága is volt.A cég hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött; a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font (570 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett.A Thomas Cook az elmúlt hetekben felhajtott ugyan egy 900 millió fontos (340 milliárd forintos) pénzügyi mentőcsomagot saját legnagyobb részvényeseinek bevonásával, de a cég banki hitelezői további 200 millió font befektetői finanszírozás megszerzéséhez kötötték részvételüket a mentőprogramban.A tárgyalások a lehetséges pénzügyi befektetőkkel vasárnap éjjelig is tartottak, de végül eredménytelenül zárultak, és a CAA hétfő hajnalban jelentette be hivatalosan, hogy a Thomas Cook beszüntette működését.A cég brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba kerül, kétszer annyiba, mint a Monarch brit légitársaság csődje után végrehajtott hasonló művelet.A Monarch 2017 októberében ment csődbe, 110 ezer utast külföldön hagyva. Az ő hazaszállításuk volt a mostani akcióig a legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelet Nagy-Britanniában.(MTI)