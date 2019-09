Terv feletti eredményt ért el a KELER KSZF

Sikeres félévet zárt a klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó KELER KSZF Zrt. A bevételek 965,95 millió forintot tettek ki, ez 23,3 százalékkal meghaladja a múlt év egészében elért 783,4 milliós összeget – közölte a jegybank tulajdonában lévő cég az MTI-vel kedden.

Az adózás előtti eredmény az első félévben 287,2 millió forint volt, szemben a tavaly egész éves 174,2 millió forinttal. A társaság folytatja a stratégiai céljai megvalósítását, azaz célja, hogy a magyar partnerek kiszolgálása mellett a régió vezető klíringszolgáltatója lehessen.

Mátrai Károly, a KELER KSZF vezérigazgatója a féléves eredményeket értékelve a közlemény szerint elmondta: a tőkepiaci bevételek a korábbi évekhez hasonlóan a tervezettnek megfelelően alakultak. Az energiapiacokon a klíringtagsági díjaknak köszönhetően sikerült növelni a díjbevételeket, a magyar földgázszegmens kiugró aktivitása miatt ezen a részpiacon a tervezettnél 70 millió forinttal nagyobb klíringbevétel realizálódott.

Hozzátette: a magyar földgázpiac növekedése az általános piaci élénkülés mellett az orosz-ukrán szerződések lejárta miatti aggodalomnak és az esetleges ellátási problémára való felkészülésnek köszönhető. A piaci szereplők ugyanis elkezdték feltölteni a hazai és az ukrán gáztárolókat, amelyhez a KELER KSZF-fel együttműködő földgáztőzsdén, a CEEGEX-en vásárolták meg a szükséges gázt.

A KELER KSZF partnereinek száma 144-re nőtt a félév végére, a múlt év végi 138-ról. A partnerek jelentős részét pedig az energiapiaci alklíringtagok adják.



A vezérigazgató azt is kiemelte: a kiemelkedő első féléves eredményekben szerepet játszott, hogy továbbra is szigorú költségkontroll mellett működik a társaság. Ezt mutatja, hogy a költségek és ráfordítások 5 százalékkal a tervezett szint alatt maradtak. A kiadások jelentős részét továbbra is az anyavállalatnak, a KELER Zrt.-nek fizetendő összegek, az infrastrukturális szolgáltatások díja, a bérköltség, valamint a szoftvertámogatás költségei jelentették.A várakozásaikról Mátrai Károly a közleményben azt mondta, hogy a társaság stratégiájában meghatározott céloknak megfelelően további növekedésre számít. A KELER KSZF a meglévő partnerek teljes körű kiszolgálása mellett keresi az új üzleti lehetőségeket, amelyeken keresztül növelheti partnereinek számát. Az egyik idei fontos lépés a kazah tőzsdével megkötött együttműködés, amelynek eredményeként a KELER KSZF lesz az ottani tőzsde klíringszolgáltatója az engedélyezési eljárás lezárását követően.(MTI)