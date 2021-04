Terasznyitás? Ez smafu? Közben 37%-kal nőtt a bevétel!

De mihez képest is! Egy korlátozásokkal tarkított előző évi hónaphoz képest. Igaz, ugyanakkor a statek mostani időszakában is zárlat volt: ezek szerint a kedves vendég megkedvelte az elvitelesdit. És lesz itt még nagyobb mutató is, egy satnyább időszakhoz képest. És 2019-hez mérve pedig lesz mit ledolgozni 2021-ben: a 2020-as mínuszokat.

A heti monitoros statisztika a heti gyakoriságától, az első pillantásra sejthető hetes időszakokkal szemben nem egy-egy hét adatait mutatja, hanem havi adatokat, csak éppen hetente tovább tolja a vizsgált, egyébként hónapos időszakokat a naptárban. Ki lehet olvasni belőle persze azt is, hogy egy-egy hét mennyit és milyen irányban nyom a latban. Ehhez azonban nem csak a jelzett időszak eseményeit célszerű mérlegelni, hanem az összehasonlítás alapját képező korábbi időszakét (a mihez képest) is.

A vendéglátózásban 2021 januárja és februárja egyszerű képletet jelentett, hiszen az összehasonlítás alapját jelentő, előző év első két hónapjában még nőtt a vendéglátás bevétele, akkor semmiféle korlátozás nem volt. A statisztika hivatalos nyelvén bázisidőszaknak titulált 2020 márciusa viszont már cifrább hónap volt: március 18-tól 15 órakor zárni kellett, utána csak elvitel és házhoz szállítás volt, majd 28-tól már csak az utóbbi maradt, be kellett zárni egész napra.

Így fogas kérdés maradt például, hogy a heti monitoros statisztika melyik időszaka fejezi ki jobban a 2021 márciusi havi változást: a február 26 – március 26, vagy a március 4 – április 2 közötti. Előbbi egy kiegyensúlyozottabb, utóbbi egy zaklatott bázishónapba lóg bele 2-2 nappal (2020 február 27-28, vagy április 1-2 a menü, amit le kell csípni). És akkor még beköszönt a 37% is, az időszak pedig még jobban belelóg az áprilisba, a bázisban egyre több teljesen korlátozott napot, másik oldalról a piacban egy még nagyobb lecsúszott időszakot felölelve.

A kedves vendégek és a vendéglősök is keményen ráálltak az elvitelezésre

A legutóbbi heti monitoros statek viszont jókora megugrást jelez az előző év azonos időszakához képest, zömében éppen azokról a hetekről, amikor az összehasonlítás alapját képező korábbi esztendőben már csak erősen fékezett lehetett a vendéglátás ügyködése (a már említett 15 órás, majd a teljes zárás). De hát 2021-ben rosszabb volt a helyzet a korlátozásokban, hiszen egész márciusban zárva kellett tartaniuk a vendéglősöknek (kivétel a munkahelyi vendéglátás, de az csak tizede a hagyományos kereskedelmi vendéglátásnak).

A heti monitoros statisztikában jelzett 37%-os megugrása a vendéglátózásnak így azt jelenti, hogy a kedves vendégek jobb híján elfogadták az elvitelezést, a vendéglősök pedig ügyesen rá is kapcsoltak, volt is rá fél évük, erre vezethető vissza a mért megugrás, a gyengébb bázis mellett:

jan – febr * febr 26-márc 26 márc 4-ápr 2 márc 11-ápr 9 -46% – 19,2% +0,9% +37,4% KSH, heti monitor, online kasszaadatok, folyó ár változás előző év azonos időszakához képest (2021/2020), */: végleges havi statisztikában a változás folyóáras átlaga

De hát akkor mit mutasson a mérleg

Az előbbiek nyomán tovább igazítjuk a március hónap becslését. A havi volumen (mennyiségi) adatokat dobva mérlegre növekedés kerekedhet majd ki a havi statisztikában, amit a mostani heti monitoros statisztika is megdobhatott. És az április már nagyot durranhat a növekedés puszta mutatójában, de hát nem feledni, hogy 2021-ben a teraszok ekkor már nyithattak, míg a bázisidőszakban teljes zár volt.

És ha a járvány előtti időszakhoz mérünk, akkor bizony van honnan visszakapaszkodnia a vendéglátózásnak, amivel 2021 esztendeje el is fog telni:

január február márc ápr 2021/2020 -48% -50% +8%* +50%** 2020/2019 +7% +10% -43% -76% 2021/2019 -45% -45% -39% -63% KSH, változás előző évhez képest, kiigazítatlan havi volumenindex, */: online kasszaadatból becsülve, **/: előrejelzés

És ezt se feledjük, a korlátozás kottát:

vendéglőzár 2020-21 időszak március 18-tól március 28-tól május 4-től, és 18-tól* június 18-tól szeptember 21-től november 11-től** április 24. korlát 15 óra, utána elvitel, házhoz szállítás elvitel, házhoz szállítás kerthelyiség, terasz nyitás, védőtávolság asztaltársaságonként dolgozóknak maszk viselete zárt térben 23 óra zárás elvitel, házhoz szállítás terasz nyitása kormány-rendelet 46/2020. 71/2020. 168/2020. 285/2020. 431/2020. 484/2020. több május 4-től: 18 megyében, május 18-tól: főváros és Pest megye, **/: kivéve munkahelyi vendéglátás

