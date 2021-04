Terasz libikóka: ők már nem teraszoznak

A kereskedelmi hatóságok nyilvántartásai alapján 2020-ban és 2021 eddig eltelt időszakában a vendéglátóhelyek tizede már bejelentette tevékenységének beszüntetését. És akkor még ott vannak, akik ezt nem tették meg. És már nem nyitnak újra. Terasza, kerthelyisége pedig ráadásul nincs minden vendéglátóhelynél. És ha nem akarsz maszkot hordani? Teraszozz, terasznyitás!

Azt nem tudni, pontosan hány vendéglő képes teraszon, kerthelyiségben nyitni. De az sejthető, hogy nem mindegyik, bár ha szépen haladnak az oltások, akkor jön a belterek nyitása is. Például a plázások zömében hátrányban lesznek, bár kevés teraszféleség azért ott is akad. A járdák sem elég szélesek mindenütt, hiszen azért a gyalogosoknak is kell hely, az úttest szélén kialakított parkolóhelykeért is megindult a birkózás.

Egy valószínű, hogy sok eleve vendéglősnek nincs esélye teraszozni, vendéglátóhelyének építészeti adottságai miatt.

És az is, hogy sokaknak pedig lesz erre lehetőségük. Persze, az időjárás is ludas lehet még a dologban, de úgy tűnik, a vendéglőnyitás várható időszakában nem kell esernyőt is vinni maguknak a kedves vendégeknek. A régebbi teraszok, kerthelyiségek egy része pedig már korábban felszerelt egy napvédő, esővédő ponyvát, de azért az új teraszosok ebből is beszereztek gyorsan. Az eső eshet, a vendégszám nem.

A vendéglőket megtizedelte a járvány

A statisztika szerint 50 ezer körül mozgott a különféle vendéglátóhelyek száma a járványidőszak előtt. Az önkormányzatok (a jegyzők a kereskedelmi hatóság) nyilvántartásaiból úgy tűnik, legalább tizedük már bejelentette 2020 és 2021 eddig eltelt időszakában, hogy vendéglátóipari tevékenységét beszüntette. De ez csak a legkisebb rossz.

Az önkormányzatok üzletnyilvántartásai rettenetesen pontatlanok. A kereskedelmi jog szerint ugyanis nem csak bejelenteni kell a kereskedelmi, vendéglátó tevékenység indítását, valamint a különféle változásokat, így a tevékenység megszüntetését is, hanem mindezt nyilvánosan is elérhetővé kell tenni. A bajok már itt kezdődnek, ugyanis az önkormányzatok nyilvántartásai nem tartoznak a könnyen fellelhető információk körébe. És ha meg is találjuk őket, akkor sem könnyű keresgélni bennük.

Ráadásul számos üzletnyilvántartás rettenetesen pontatlan, amiben igazából a vállalkozók is ludasak, ugyanis nem jelentenek olyan szorgosan, mint illene azt tenniük. Valószínűleg a tevékenység megszüntetésének bejelentése a leggyakrabban elmulasztott közölni való.

Bár érdekes kérdés lehet az is, hogy az online kassza világában minek ez az önmagában rettenetesen bonyolult bejelentősdi, főleg, ha nem is működik jól. Legtöbben a “govcenter.hu” rendszerét használják, de akad más is. Már az is jó lenne, ha már van ilyen fagyi, akkor a tölcsér és a fagyis kanál egyforma lenne. És közben elindult egy új országos nyilvántartási rendszer is (OKNYIR néven), de az ugyanúgy használhatatlan, főleg az adatok átvitelének lassúsága miatt, mint a 2020 végéig a Zala megyei kormányhivatalnál vezetett rendszer.

A vendéglátóipari körképhez hozzátartozik az is, hogy a kényszerszünet közben sokan lebegtették, mihez is kezdhetnek majd, az újranyitás után pedig majd kiderül, mi, hogyan és mennyiért éri meg. Nagyon drága az újranyitás.

De hát végül abból főzünk, amink van, az arányok érzékeltetésére pedig mindenképpen jó kell legyen kutakodásunk. A vendéglátásnak pedig több ága-boga van, így ezt is figyelembe kell venni a mérlegeléskor, van vállalkozás, ahol ez a főtevékenység, és van, ahol csak egy mellékág:

település vendéglátók tevékenység megszűnt település vendéglátók tevékenység megszűnt tevékenység alapján TEÁOR alapján 2020-21 tevékenység alapján TEÁOR alapján 2020-21 Budapest II. 481 310 124 Pécs 1.323 . 40 Budapest VI. 707 475 85 Veszprém 564 377 62 Budapest VII. . . 110 Miskolc 1.932 518 56 Budapest XI. 668 460 98 Kecskemét 888 491 53 Budapest XIII. 667 486 245 Győr 1.494 861 85 Forrás: kereskedelmi hatóságok (jegyzők) nyilvántartásai, tevékenység alapján: vendéglátás tevékenység feltüntetve az üzletnél, TEÁOR: a cég főtevékenysége vendéglátás

Terasz libikóka

A vendéglők teraszozása egyébként engedélyhez kötött, az önkormányzatok dönthetnek arról, mit engednek és mit nem, a vonatkozó rendeletek keretei között.

A jog szerint: a kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben forgalmazás szabályai szerint – a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában – forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.

És ha már újranyitás: március végéig minden vendéglátóhelynek, akik már 2021 előtt működtek, újra be kellett jelentkezniük a jegyzőhöz és pontosan megmondania, mit is csinálnak vendéglátás címén, a korábbiaknál sokkal részletesebb formában.

