Teljesen megújul a 20 éves Westend – Központban a digitalizáció

Jelentősen megújul az idén 20. születésnapját ünneplő Westend, Magyarország legismertebb bevásárlóközpontja. Az évente több mint 20 millió látogatót fogadó pláza új arculattal, valamint számos új szolgáltatással és üzlettel várja a vásárlókat, maximálisan kihasználva a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket. A következő időszakban az épület bizonyos részeit – többek között a közel 50 éttermet és kávézót magában foglaló ételudvart – is felújítják.

– A tulajdonosok célja, hogy a bevásárlóközpont egy innovatív, személyre szabott és digitális megoldásokkal működő élményközponttá váljon.

– Friss, dinamikus arculattal jelentkezik a Westend, mely arra is lehetőséget ad, hogy a bevásárlóközpont megjelenése kampányszerűen változzon.

– Elérhetővé válik a vásárlók számára az új, személyre szabható Westend applikáció, mely egyedi kedvezményeket tartalmaz.

– November 4-10. között születésnapi játékhét várja a látogatókat, összesen közel 10 milliós forintos nyereménnyel.

20 évvel ezelőtt, 1999. november 12-én nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt Közép- és Kelet-Európa legnagyobb bevásárlóközpontja, a Westend. A számos neves szakmai díjat elnyerő épület azóta jelentős átalakuláson ment át, de folyamatosan változó és az új trendekhez mindig alkalmazkodó kínálatának és szolgáltatásainak köszönhetően mindvégig megőrizve státuszát, mint Budapest legnépszerűbb bevásárlóközpontja.

„A Westend az első multifunkcionális épületegyüttes, amely 20 év alatt több mint 400 millió látogatójával kiérdemelte a Magyarország leglátogatottabb épülete címet. Ezzel a kimagasló eredménnyel a pályaudvarok és a repülőtér forgalmát is megelőzi. Sőt évente több mint 1.5 millió turista is megfordul a népszerű bevásárlóközpontban. A Westend annak ellenére, hogy alapterületét tekintve nem, de ami a forgalmát és látogatószámát illeti, hazánk piacvezető bevásárlóközpontja, jelenleg a legértékesebb kereskedelmi ingatlan országunkban” – beszél a Westend kiugró számadatairól Ágházi Gyula, a Gránit Pólus vezérigazgatója.

A Westendben jelenleg több mint 400 üzlet található, aminek több mint egyharmada kicserélődött az elmúlt három évben egy tudatos, új célcsoportokat célzó stratégiának köszönhetően. Az átalakulás ráadásul nem áll meg, a következő három év során teljesen megújul a Westend, számos új üzlet és szolgáltatás, valamint további fejlesztések várják majd a látogatókat.

„A Westend a 20 év alatt számos szolgáltatását tekintve úttörőnek számít. Itt nyílt meg az első 4DX mozi, egyedülálló a bevásárlóközpont 3 hektáron elterülő tetőkertje, amely Karádi Gábor és munkatársai (land-A Táj és Kertépítészeti Műterem) által valósult meg, majd 2000-ben elnyerte az Európai Tetőkertek Szövetségének díját is. A Westendhez egy teljeskörű concierge szolgáltatás is tartozik. A bevásárlóközpont nyitottak először Starbucks-ot, Massimo Duttit, Séf Asztala-t, Hugo Boss-t, Kiehl’s-t, TIG-t, Desigual-t, Fruitissimo-t és Leroy-t, majd októberben exkluzív stage koncepcióval újranyitott a Bershka is, decembertől pedig a GAS is megtalálható a kínálatunkban. A Westendben található a legnagyobb és legújabb sortimenttel rendelkező Nike, Samsung és Springfield üzlet hazánkban. Ami pedig a közeljövő újdonságait illeti, szenzációként Európában a Westendben nyílik először American Eagle” – folytatja Ágházi Gyula.

A tulajdonosok célja, hogy a bevásárlóközpont egy innovatív, személyre szabott és digitális megoldásokkal működő élményközponttá váljon, ahol az élményt maga a vásárlás korlátlan lehetősége, módja és körülményei biztosítják. Mind a házon belüli fejlesztések, mind a bevásárlóközpont új irányt vevő kommunikációs stratégiája igyekeznek maximálisan kihasználni a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket.

„A Westend legfőbb jövőbeli céljai tehát, megőrizni piacvezető pozícióját, és az innovatív módszereiken keresztül folytatni az úttörő megoldások alkalmazását, mind a szolgáltatások, mind az egyéb megjelenések terén. Ennek érdekében maximálisan a látogatók igényeire koncentrálunk, személyre szabott kommunikációs felületeken, szolgáltatásokon keresztül szólítjuk meg őket, hogy még tovább fokozzuk a vásárlás és szórakozás élményét”– mesél a Westend jövőbeli céljairól Ágházi Gyula.

Az új koncepciónak megfelelően novemberben friss, dinamikus arculattal jelentkezik a Westend, melyet a tavasszal kiírt tender győztese, az Avalanche Kreatív Ügynökség tervezett. Az új logó a főbejáratok feletti homlokzaton elhelyezett digitális paneleken jelenik majd meg, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a Westend megjelenése kampányszerűen, vagy akár valamely helyi rendezvényre vagy világeseményre reagálva változzon. Így lehet például március 15-e alkalmából nemzeti színű vagy a mellrák világnapja alkalmából rózsaszínű is.

A logó mellett megújul a Westend tájékoztató rendszere is, ahol szintén a digitális felületeket helyezik előtérbe. A látogatók november 2-ától egy új infópultban, akár tableten is kiválaszthatják a keresett üzletet.

Szintén novemberben válik elérhetővé az új Westend applikáció, mely rengeteg egyedülálló lehetőséget kínál majd a pláza látogatóinak. A személyre szabhatóság és az egyedi kedvezmények sora mellett az alkalmazás letöltése belépést biztosít a Westend hűségklubjába, ahol a látogatók nem vásárláshoz kötötten, hanem a látogatásaik után gyűjthetnek pontokat. A pontok azonnali nyereményekre vagy extra kedvezményekre válthatók. Az alkalmazás kényelmi funkciói a következő hónapokban folyamatosan bővülni fognak.

A Westend jövő év első felében bevezeti az egyszerű, papírpénzmentes parkolást is, melynek eredményeként a bankkártya regisztrációját követően teljesen automatizált be-és kiléptetés könnyíti meg a látogatók parkolását. A rendszer közel 100%-os rendszám azonosítási pontossággal bír.

A Westend a bérlőire maximálisan üzletfelekként gondol és igyekszik minél több módszerrel segíteni őket a látogatókkal való hatákony kommunikációban. A Westend digitális csatornáin (mobiltelefonos applikáció, weboldal, közösségi felületek) közvetlenül meg tudják szólítani a vásárlóikat releváns és személyre szabott tartalmakkal. A kommunikáció hatékonyságát pedig a rendelkezésre álló statisztikák segítségével közvetlenül ellenőrizhetik is, ugyanis a hirdetések hatására az üzletben megjelenő vásárlókat a rendszer bluetooth eszközökkel számolja.

A Westend kiemelt fontosságúnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is, így minden lehetséges módszerrel arra törekszik, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsájtást és növelje a környezetbarát eszközök arányát a bevásárlóközpontban. Különféle eszközökkel hívják fel a figyelmet a környezettudatos életmód előnyeire, a szelektív hulladékgyűjtés, a vegyszermentes takarítás, a kerékpártárolók, az elektromos gépjármű töltők számának növelése mind rendkívül fontos a Westend működésében.

Az évforduló alkalmából születésnapi játékhét kerül megrendezésre november 4-10. között, melynek kulcseleme egy 8x8x8 méteres óriás ajándékmarkoló, melyet közel 10 millió forint értékben töltöttek meg ajándékokkal. A rendezvénysorozat apropóját nem a visszaemlékezés adja, hanem sokkal inkább az az új lendület, aminek fizikai megvalósulásával a következő hónapokban találkozhatnak a látogatók.