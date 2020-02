Teljes gőzzel keresik az eladót Európa szerte

A gyenge forint miatt eljöhetett az ingázó munkavállalók aranykora, persze arra kifelé. Az Unióban megint több eladót keresnek. Németországban, Ausztriában ugyan kevesebb állást hirdetnek, mint egy éve, de így is 44 ezerből válogathatsz. Például Ausztriában 1.675, vagy 1.677 euróért. Magyar boltosok 1.517 állást hirdetnek az EURES, az uniós állásportálon. Ők vajon kicsodák?

Az EURES, az Európai Bizottság szakportálján tovább nőtt a bolti eladó állásokat kínáló hirdetések száma. 2019 januárjában 71 ezer, 2019 júniusában 78 ezer, 2020 januárjának utolsó napján pedig 79 ezer a boltos eladót kereső hirdetések száma. És úgy egyébként általában is a január-február a boltos világ leggyengébb időszaka. És mindez úgy, hogy az Egyesült Királyság boltosai ezen a fronton már nem mozgolódnak, a 2020-as adatsorban már nincsenek benne.

A jelenleg hirdetett 79 ezer bolti eladó állás 10%-kal több az egy évvel korábbinál. A legtöbb eladót továbbra is Németországban keresik, 38 ezret, ugyanakkor ez a szám 12 ezerrel kisebb az egy évvel korábbinál, de így is toronymagasan a legtöbb.

A magyar álláskeresők számára a közelsége miatt vonzó Ausztriában továbbra is hiány van eladókból, a korábbiakhoz hasonlóan hatezer a boltos munkaerőt kereső hirdetések száma. Véletlenszerűen megnéztünk olyan hirdetéseket is, ahol megadták a kereseti lehetőségeket is, a talált az 1.675.-, vagy 1.677.- eurós javadalmazási lehetőség az jócskán félmillió forint felett van, főleg a mostani forint árfolyam mellett. Persze, aki kint él és dolgozik, az ott is költ, de például aki ingázik a határ mentén, annak most az árfolyam miatt is nagyon megéri, ha itthon beváltja az euróját.

Tehát uniós szinten maradt az eladóhiány.

Az EURES friss adatai a következők:

bolti eladó 2019január 2020 január változás 2020/2019 Németország 49.705 37.949 – 11.756 Ausztria 5.684 6.083 + 399 Belgium 4.116 6.559 + 2.443 Franciaország 3.970 11.489 + 7.519 Svédország 1.040 2.452 + 1.412 …. … … … Összesen 71.352 78.899 + 7.547 Forrás: EURES, legtöbb bolti eladót kereső nyugat-európai országok álláshirdetéseinek száma

És ha valaki pénztárosnak menne szívesebben, az több mint nyolcezer álláslehetőség közül válogathat az előbbieken túl, de keresnek még házaló ügynököt, vagy éppen utcai és piaci árust is. Pénztáros fronton most ez a helyzet:

pénztáros 2019 január 2020 január Németország 5.752 3.446 Ausztria 1.279 1.033 Franciaország 542 1.699 …. … … Összesen 9.355 8.526 Forrás: EURES, pénztárost kereső országok hirdetései

Magyar boltosok is hirdetnek

A kelet-európai térségből is keresnek eladókat szép számmal az EURES portálon, általában néhány ezer hirdetéssel országonként. A magyar boltosok 1.517 álláshirdetést pakoltak fel január végvel bezárólag és nyilván azért, hogy legyen rá jelentkező. Gyaníthatóan keleti irányból, ahol a mieinknél kisebbek a kereseti lehetőségek. De hát ez egyáltalán nem baj önmagában, hiszen mozog a munkaerő az unión belül.

Néhány véletlenszerűen kiragadott magyar boltos hirdető közé tartozik például a Friss Market, a Harmadik Forrás-Coop, a Pilis Virága Kft, a Tajtékpipa Bt, a CBA L és F Kft, vagy például az Élésker Kft. Sok kisvállalkozó mellett itt is raktak fel hirdetést a nagyok, a Tesco, a Spar, vagy például az Auchan. Így több mint valószínű, hogy a leleményesebbek ebben az irányban is próbálkoznak, a kereskedelem sajátosságai miatt feltehetően a határon túli magyar nyelvterületeket célozva (még egy árufeltöltőnek sem ártalmas, ha el tudja olvasni a terméknevet az árucímkén).

(blokkk.com)