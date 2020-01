Téli vásár: viszik, mint a cukrot

Január első napjaiban is rohannak a vásárlók a boltba, hiszen az év elején végigsöpör a téli vásár nagy hulláma. A vásárló spórol néhány milliárdot, a boltosnak meg megy a bolt, hiszen a január, február a legkisebb bevételű hónapok így is. Van mire figyelni.

Két vásárló beszélget: – Te, hogy ez a falatka meleg sapka milyen olcsó! 70%-kal letolták az árát! – Gondolod? – Én a múlt héten vettem pont ilyet pont ennyiért, csak éppen akció nélkül. – Hát azt meg hogy? – Hát nyisd ki a szemed máskor jobban!

Két boltos beszélget. – Mit adsz hetven százalékkal olcsóbban? – Ebben a hidegben? Bármit, csak lépjen már be valaki az ajtón! – Ennyiért nálam összetörik a próbafülkét is! De figyelj, hát nálad nem sok minden olcsóbb igazából…

Egy vásárló és egy boltos beszélget. – Bogaram, a polcon ez ezer forint volt, most meg ezeregyszázat üt be a pénztárgépbe. – Jaj, hát amíg ide tetszett érni, pont akkor változott az ára. Épp most szólt a főnök! – Akkor kérem vissza a pénzem, annyiért nem kell! – Na jó, vigye ezerért.

Karácsonykor állítólag kiköltekeztek a családok, de hát a január eleji leárazási hullámban ennek nem sok nyoma látszik, újra tolonganak a vásárlók a boltokban. A boltos kénytelen kiárusítani, hiszen decemberben az ajándékvásárlás legvégén, az ünnep előtti utolsó pillanatokban is bő kínálattal kell várnia a vásárlót, különben nem megy be a boltba. Válogatás, turkálás nélkül nem megy a bolt. Így viszont ami megmaradt, azt most el kell valahogyan elsózni.

És a január, február az év legkisebb forgalmú időszaka, hiszen nincs olyan ok, ami miatt különben rohanni kellene a boltba a szokásos vásárlások mellett. Hát ezért is indulnak a januári, februári akciók, csilingeljen egy kicsit többet a kassza.

A boltos maga dönt arról, mit, mikor, mennyivel ad olcsóbban. Üzletpolitika kérdése, mivel édesgeti boltjához a vásárlót. Még az időjárás is számít, hiszen ha például hideg van, akkor azért a ruhaboltokban a meleg holmik jobban fogynak, a kelendőbb darabok akár leárazás nélkül is mennek.

Hol mit keres a vásárló

Elsősorban a ruházati boltok az év eleji akciózás terepei, de más iparcikk féleségekből, például műszaki cikkekből, lakásfelszerelési holmikból is a leárazás lehel életet a boltba.

Még az árstatisztika is jelzi, hogy valami történik az árakkal, hiszen januárban-februárban az előző hónapokhoz mért átlagos árszint csökken (tehát nem az előző évhez képest, hiszen a vásárló is azt nézi, mi lett olcsóbb januárban, februárban decemberhez képest). Ilyenkor például a ruházati termékek átlagos árszintje lejjebb csúszik 2-3%-kal. Hogy miért csak ennyivel? Mert nem mindent árazhat le a boltos 30-50-70%-kal, akkor éhen is halna, hanem csak azt, amiből sok maradt a nyakán, és amivel be akarja csalogatni a vásárlót a boltjába.

A vásárló haszna tízmilliárd forint körüli nagyságrendre becsülhető ebben az év eleji vásáros időszakban.

Azért nyisd ki a szemed

Az akciózásnak, a leárazásnak vannak írott és íratlan szabályai is, tehát van mire figyelni, ha valaki vásárlóként akciós árut keres, vagy boltosként akciót hirdet.

Az akció az árengedményről szól. A jogszabályok előírják, hogy a boltos, a szolgáltató köteles azt az árat feltüntetni, amit végül a pénztárban ki kell fizetni. Tehát egy áthúzott régi ár és mellette egy leárazást jelző százalékos mérték kevés, a vásárlónak tudnia kell a pontos árat is.

A boltosok gyakorlata azért az, hogy feltüntetik a régi árat is, persze áthúzva, és a leárazás százalékos mértékét is. Így reklám a reklám. És amelyik vásárló nem rest, persze utánaszámolhat a boltosnak, pontos-e az akciós számvetés.

Ugyanannak a portékának – akciótól függetlenül is – ugyanabban a pillanatban nem lehet többféle ára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a reklámban, reklámújságban, bolti reklámfeliraton, a polcon az árcímkén, a kifüggesztett árjegyzéken, vagy magán a terméken, végül pedig a nyugtán ugyanannak a végső eladási árnak kell lennie. És a lényeg: bármilyen eltérés esetén a vásárló csak a legkisebb árat köteles kifizetni.

Más kérdés természetesen az, ha egy reklámban pontosan megjelöli a boltos a leárazás kezdetének az időpontját.

Van vásárló, aki az akcióban kapkod, micsoda bomba vétel, de ilyenkor is aranyszabály, hogy érdemes több boltot is megnézni, a net, vagy az összegyűjtött akciós újság erre remek lehetőség, erre érdemes időt szánni.

Hát azt meg ki tudja elolvasni

A reklámokban az “akár”, “-ig” szócskákra sem árt odafigyelni, egyszerűen azért, mert az már nem virít úgy messziről, mint a leárazás mértékét jelző szám. Kisebb annál. Tehát messziről tűnhet úgy is, hogy minden akárhány százalékkal olcsóbb, miközben nem minden, de az már kisebb betűkkel íródott ki. A vásárlók persze rutinosak, és tudják ezt, de a nagy rohanásban már nem biztos, hogy mindig odanézünk.

És a különböző kuponfeltételekre sem árt odafigyelni, mi, mikor, milyen feltételekkel vásárolható le.

A boltos megteheti, hogy kiköti, több kedvezmény egyidejűleg nem vehető igénybe (tehát egy kedvezményre jogosító kupon bármilyen akciós áru megvásárlására már nem használható fel). Ez nem jogellenes, ha a vásárló előre tájékozódhat erről.

Gyakoriak a különböző időszakhoz kötött kuponos levásárlási lehetőségek. Itt az időszak végére érdemes odafigyelni, amit persze meg is kell jelölnie a boltosnak, szolgáltatónak, de élni is csak addig lehet vele.

Gáz: szaladok, de nyitáskor már nincs

Csalóka is lehet a csalogató reklám. A legnagyobb csalódás, ha az akció első napján már nyitáskor sincs ott a hőn áhított árucikk a boltban. Vagy nagyon is hamar elkapkodják. A boltosnak viszont előzetesen számolnia kell, hogy a meghirdetett árengedmény milyen forgalmat vonzhat és megfelelő árukészlettel erre fel is kell készülnie. Ha előre látható, hogy a meghirdetett akcióhoz kevés lesz a készlet, vagy a beszerzés pótlásának lehetősége, az hiba. De ne mindig a boltost szidjuk, előfordul, hogy a gyártó, szállító késik valami miatt. Erről persze illik tájékoztatni a vásárlót is.

Előfordulhatnak persze őrült akciók, amikor nem várt ütemben pillanatok alatt viszik a nyilván alaposan leárazott cikkeket, de hát ez már a hatóság dolga lehet, vajon mit lehetett ebből előre sejteni. Azért a vásárló is tud váratlant produkálni.

Sok boltos odabiggyeszti, hogy az akció a készlet erejéig tart. De a készletnek illik valameddig kitartania.

Célszerű megnézni azokat az akciókat, amikor ajándékot, vagy nagyobb kiszerelést ajánl a boltos, vagy éppen a bolton keresztül a gyártó. Érdemes utánanézni, hogy ajándék nélkül mennyi az ár, vagy az egységár.

