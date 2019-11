TelemedicinÃ¡s rendszerrel Ã¶sszekapcsolhatÃ³, minden eddiginÃ©l pontosabb vÃ©rcukormÃ©rÅ‘ magyar fejlesztÅ‘ktÅ‘l

Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a 100 százalékban magyar, családi tulajdonban lévő 77 Elektronika Kft. Az eNapló telemedicinás felületen a beteg vagy kezelőorvosa beállíthatja, hogy mikor esedékes a következő mérés, melyre az új vércukormérő-rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, ösztönözve ezáltal használóját a betegség kontrollálására. Az új okoskészülékhez közel 20 ezer cukorbeteg most térítésmentesen juthat hozzá egy csereprogram keretében.

A Magyar Diabetes Társaság 2016-os kutatása szerint több mint hetven százalékkal nőtt a cukorbetegek száma Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben. Jelenleg hozzávetőleg közel 800 ezren élnek diabétesszel, és közel félmillió lehet azok száma, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak róla, e népbetegségben tehát szinte minden magyar család érintett.

A cukorbetegek fele méri naponta vércukorszintjét

A betegség kezelésében az egyik legfontosabb tényező, hogy az érintettek megfelelő információval rendelkezzenek és folyamatosan kontroll alatt tartsák ezt az eleinte észrevétlen, de szövődményeit tekintve igen súlyos betegséget. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres vércukormérés. Sajnos ennek ellenére Magyarországon a cukorbetegek alig több mint a fele (55 százalék) méri legalább napi rendszerességgel a vércukorszintjét, további 27 százalékuk viszont csupán hetente végez ellenőrzést – derült ki a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége a hazai diabéteszes betegek körében végzett tavalyi reprezentatív, országos kutatásából. Mindez azért megdöbbentő adat, mert szakértők szerint a vércukormérés az inzulinnal kezelt betegek esetében napi többször, akár négyszer-hatszor is javasolt.

A készülék ösztönzi a felhasználót a rendszeres mérésre









Ennek betartásában is segít a 77 Elektronika Kft. által fejlesztett Dcont® ETALON elnevezésű készülék, ami az okostechnológiát segítségül hívva, a gyógyszeres kezelést kiegészítve hatékony eszközt ad a betegek kezébe vércukorszintjük megfelelő keretek között tartására.

A Dcont® család legújabb típusa minden eddiginél pontosabb, közel klinikai laboratóriumi pontosságú (+/-8 százalék) vércukormérést tesz lehetővé az otthoni önellenőrzés során, és emellett egyénileg testreszabható: a beteg vagy orvosa beállíthatja rajta például a legideálisabb vércukor-célérték tartományt, a legoptimálisabb mérési időpontokat, de a készülék képes arra is, hogy hipoglikémia után automatikusan jelezze az ismételt mérés szükségességét.

Az étkezés előtti mérést követően 1 / 1,5 / 2 órával a gép továbbá hangjelzéssel figyelmeztet az étkezés utáni mérés esedékességére és egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulinadás időpontját is. A Dcont® eNapló telemedicinás felületen a beteg vagy kezelőorvosa továbbá beállíthatja, hogy mikor esedékes a következő mérés, melyre az új vércukormérő-rendszer hangjelzéssel figyelmeztet, ösztönözve ezáltal a használóját a betegség kontrollálására.

Egy közös csereprogram által most akár térítésmentesen is hozzájuthat

A világszínvonalú, legújabb fejlesztésű Dcont® ETALON vércukormérő készülékhez közel 20 ezer cukorbeteg most akár térítésmentesen is hozzájuthat: 2020 februárjától megszűnik ugyanis a OneTouch® vércukorszintmérő és tesztcsík társadalombiztosítási támogatása és forgalmazása Magyarországon.

A Medcordis Kereskedelmi Kft., mint a LifeScan, OneTouch® vércukormérők és tesztcsík magyarországi disztribúciós partnere és a 77 Elektronika Kft. annak érdekében, hogy a jelenleg OneTouch® vércukormérőt használók folyamatos, magas minőségű ellátása a jövőben is biztosítva legyen, november 1-jétől közös csereprogramot hirdettek. Ennek értelmében a 77 Elektronika Kft. OneTouch® (Select Plus Flex, Select Plus) vércukormérővel rendelkező betegek részére a csereprogram keretében, térítésmentes csereként egy Dcont® ETALON vércukormérő készüléket biztosít.