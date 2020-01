Tavaly 1803 darab új elektromos autót értékesítettek a forgalmazók Magyarországon, ami rekord mértékű, 41 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest, a vásárlók nagy része magánszemély volt – közölte a Vezess.hu honlap szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az importőröktől kapott információkból kiderült, hogy a hivatalosan cégnévre kötött szerződések mögött is gyakran egyautós vásárlások állnak.

A korábbi évek gyakorlatához képest a vásárlás motivációja is megváltozott, ugyanis 2019-ben a vevőknek már nem a környezet védelme volt a legfontosabb, hanem a milliós állami és önkormányzati kedvezmények.

A forgalmazók tapasztalatai szerint folyamatosan emelkedik a vásárlók között a vidéki lakosok száma, köszönhetően annak, hogy nőtt az elektromos autók hatótávolsága. Egyúttal azt is jelezték, hogy egyre többen családi autónak veszik meg a tisztán elektromos hajtású személygépkocsikat.(MTI)