Tatabányára telepíti országos központját a STILL Kft

A targoncákat forgalmazó és szervizelő, valamint raktártechnikai megoldásokat kínáló STILL Kft. Tatabányára telepíti magyarországi központját – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján a társaság ügyvezetője.

Szalay Gábor tájékoztatása szerint 2020 tavaszára készül el a 3000 négyzetméteres létesítmény, ahol dokkoló rendszer, darupálya, festőkabin segítségével a legmodernebb technológiával szervizelik és újítják fel a targoncákat.

A STILL Kft. a tatabányai központ mellett az országban négy helyen kínál targoncabérlési lehetőséget. A német tulajdonú társaság 100 főnek ad munkát, a dolgozók kétharmada karbantartási tevékenységet végez. A vállalat éves árbevétele 2017-ben kilenc, 2018-ban tizenegy milliárd forint volt.

A most épülő központ beruházási értéke közel egymilliárd forint. A létesítmény tulajdonosa és építője a Leier Monolit Kft., akik az ingatlant bérbe adják a STILL Kft.-nek.

A közel 100 éves STILL teljeskörű intralogisztikai megoldásokat nyújtó nagyvállalat, amely Magyarországon kívül további 49 országban rendelkezik leányvállalattal vagy képviselettel.



A STILL munkavállalóinak létszáma 2018-ban meghaladta a 8000 főt, a tavaly átadott targoncák és anyagmozgató gépek száma közel 60 000 volt, a cég forgalma elérte a 2 milliárd eurót.A STILL kínálatát a közel 50 különböző típusú elektromos, dízel és gázüzemű targonca mellett anyagmozgató gépek, állványrendszerek, flottakezelő szoftverek, bérleti és szervizszolgáltatások alkotják. A három német gyártóközponton túl Olaszországban, Franciaországban, Brazíliában és Kínában rendelkezik gyáregységgel.A vállalat raktártechnika területén is a világ élvonalában van a STILL cégcsoporthoz tartozó Dematic révén. A Dematic az integrált automata raktártechnológiák, szoftverek és szolgáltatások globális piacvezetője. Raktárautomatizálási referenciái közé tartozik az Adidas, az Amazon, vagy a Coca-Cola.(MTI)