Tartósan magas élelmiszerárakra számítanak a Takarékbank szakértői; a pénzintézet agrár üzletágának keddi online háttérbeszélgetésén elhangzott, hogy az élelmiszeripari alapanyagok mellett az építőipari árak is nőttek, ami a mezőgazdasági beruházások költségeit emelheti.

Az agrár üzletág ügyvezető igazgatója Hollósi Dávid ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korlátozások enyhítése kedvezhet a gazdálkodóknak, akik a kereslet helyreállását várják a lazítástól. Az agrárkibocsátás az év második felében érheti el az éves szinten 5-7 százalékos növekedést – tette hozzá.

Elemzése szerint az elmúlt hónapok árrobbanásának legnagyobb nyertesei a szántóföldi növények termelői, akik a korábbiakhoz képest jóval magasabb áron értékesíthetnek. A gabona, az olajos magvak, a fehérjehordozók drágulása rövid idő alatt akár az 50 százalékot is elérhette, ami hatalmas profitot eredményez. A terméskilátásokat némileg ronthatja a szárazság, amely évek óta gondot jelent tavaszonként.

A hús, a tojás, és a tej előállítását megnehezítette a takarmányárak növekedése, de az állattartók beruházási kedve továbbra is magas. A visszajelzéseik szerint a kilátásaik kis mértékben javultak az első negyedévben. A kertészeti ágazat szintén jelentős fejlesztési forrásokra számíthat, különösen az üvegházi termelés fejlesztése áll nagy lehetőségek előtt. A barackot a tavaszi fagyok megviselték ugyan, de a magyar gyümölcstermelés túlnyomó részét kitevő almát nem érte jelentős károsodás – tette hozzá Hollósi Dávid.

Az üzletág elemzője, Héjja Csaba a borágazatról beszélt. Elmondta, a termelők jól alkalmazkodtak az egy éve előállt kihívásokhoz, amit az is igazol, hogy a magyar kivitel mennyisége 18 százalékkal nőtt 2020-ban. A világszintű fogyasztás közben 3 százalékkal csökkent, elsősorban a 17 százalékos kínai visszaesés miatt – tette hozzá. Véleménye szerint a járvány egyik legfontosabb tapasztalata, hogy minél több értékesítési megoldást kell kiaknázni, és érdemes nyitni az online forgalmazás iránt is. Héjja Csaba szerint az uniformizált, könnyű, újvilági borokkal szemben az európaiak akár évekig is érlelhetők, így eladásuk rugalmasabban tervezhető.



Kérdésekre válaszolva a szakértők kifejtették, hogy a következő hónapok során jelentős drágulás nem várhatók az élelmiszerpiacon, de az élelmiszerek fokozatos átárazása elkerülhetetlen. A hús előállításának költsége nem fog teljes mértékben beépülni a fogyasztói árakba, a gazdálkodók nyeresége lesz kisebb, ezért lehetnek olyanok, akik beszüntetik a tevékenységüket – tették hozzá. Számítanak ugyanakkor arra, hogy a magyar mezőgazdaság hatékonyságán sokat javítanak a minden korábbit felülmúló pályázati lehetőségek. A beruházási hullám sikerét vetíti előre, hogy mostanra azok a termelők maradtak versenyhelyzetben, akik jól tudják a forrásokat hasznosítani – hangsúlyozták.(MTI)