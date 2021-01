Tarolt az NHP Hajrá 2020-ban

Aktív szerepet vállal a K&H Bank az NHP Hajrá hitelezésben. Áprilisi indulása óta ugyanis a pénzintézet több mint 173 milliárd forint értékben közel 1500 szerződést kötött. A pénzintézet által jóváhagyott hitelek jelentős része Észak-Magyarországhoz, illetve az alföldi régiókhoz köthető. Az ágazatok közül az agrárium számított a legaktívabbnak a hitelfelvételben, míg a települések között Debrecen, valamint Miskolc regionális üzleti központok emelkedtek ki.

Jelentős szerepet töltött be a K&H Bank az NHP Hajrá hitelezésben. „Az eddigi eredményeinket megvizsgálva mind a piaci részesedés, mind a szerződött összegek tekintetében jól teljesítettünk. Áprilistól decemberig összesen 1466 szerződést kötöttünk több mint 173 milliárd forint értékben, amiből már több mint 125 milliárd forint értékű lehívás történt meg. Az átlagos szerződéses összeg pedig közel 120 millió forintra tehető. Idén is kiemelt figyelmet szentelünk a cégek támogatására és versenyképességük erősítésére, hogy sikeresen tudják átvészelni a jelenlegi időszakot, és a piac élénkülésével meg tudjanak felelni a növekvő igényeknek. Az NHP Hajrá idén folytatódik, mivel a Magyan Nemzeti Bank 1000 milliárd forinttal megemelte a keretösszeget, így továbbra is nagy érdeklődésre számítunk” – foglalta össze az eredményeket Hodina Péter, a K&H Vállalati értékesítési igazgatóság vezetője.

Élen a forgóeszköz finanszírozása

A hitelcélokat megvizsgálva 2020-ban összességében a forgóeszköz finanszírozására volt leginkább szükségük a vállalkozásoknak, ugyanis országos szinten a szerződött összeg kétharmadát tette ki, ezt az új beruházási hitelek, valamint a beruházási hitelkiváltás követi (17 és 11 százalék). Az ágazatok közül az agrárium számított a legaktívabbnak a hitelfelvételben, mivel az elsődleges mezőgazdasági termelők körében közel 27 milliárd forint értékű volt a jóváhagyott hitelkeret, emellett az élelmiszeripari feldolgozók közül is sokan igénybe vették az NHP Hajrát-t, az ő esetükben 25 milliárd forint ez az érték. „A program kedvező kondíciója révén a kevésbé fejlett régiók számára jelentette a legnagyobb segítséget, amelyet az is mutat, hogy az Észak-Magyarország, illetve az alföldi régiókban a legjelentősebbek a jóváhagyott hitelek. A szerződött összegek tekintetében a legaktívabbak Debrecen (23 százalék), valamint Miskolc regionális üzleti központok voltak (13 százalék)” – tette hozzá Hodina Péter.

A hazai vállalkozók érdeklődése a program indulását követő nyári időszakban volt a legintenzívebb. 2020. június és július között az újonnan szerződött hitelállományok esetében 130 százalékos volt a növekedés mértéke.

Az ország egyik vezető és országosan közel 3800 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 207 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2700 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.