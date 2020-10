Tanácsok használt autó vásárlásához

A használt autóvásárlás lehetőséget biztosít arra, hogy pénzt spóroljunk, azonban még ekkor is alaposan meg kell fontolnunk a döntésünket és sok mindent át kell gondolnunk. A cikkben tippeket adunk a használt autó vásárlásához és segítünk, hogy elkerüld a gyakori buktatókat.



A használt autó és a költségek

Amikor használt autót vásárolunk, akkor is meg kell terveznünk a költségvetést, hiszen a megvásárolt járműnek lehetnek olyan részei – abroncsok, festés, motorhiba – amelyek javításra, cserére szorulnak már akkor, amikor átvettük a kulcsokat. Nem csak ezekkel a költségekkel kell azonban számolni, hanem az autó fenntartását, az üzemanyagot, a javításokat és az adókat is bele kell kalkulálni a költségvetésbe. Használt autó vásárlása esetén arra is van lehetőség, hogy olyan járművet vásároljunk kedvezményesen, amely nem csak kényelmes, hanem magas minőség is jellemzi. A használt modellek is fel lehetnek szerelve csúcsminőséggel és luxusfunkciókkal. Ma már vannak olyan internetes oldalak, ahol össze lehet hasonlítani a különböző gyártmányú autók, járművek karbantartási költségeit és az éves javítási költségeket is. Sőt, akár a járműtörténet is érdekelhet bennünket, amelynek megtekintésére szintén van módunk, például a checkcardna.com oldalon is van erre lehetőségünk.

Az igényeink felmérése

Minden esetben, amikor autót vásárolunk, legyen szó új vagy régi járműről, mindenképpen fel kell mérnünk az igényeinket. Tudnunk kell, hogy milyen járművet keresünk, családbarát vagy sportosabb autóra van szükségünk, de fontos szempont lehet az is, hogy mire használjuk. Munkába járunk vele, a vállalkozásunkhoz van rá szükség, netalántán a nagy családi nyaralások miatt, nagyobb csomagterű autót keresünk? Ha mindent alaposan megfontoltunk, akkor következhet a következő lépés.

Nézelődjünk, gyűjtsünk információkat

A másik nagy kérdés, hogy hol, kitől vásároljunk használt autót? Az internet világában nincs nehéz feladatunk, de vásárlás előtt mindenképpen olvassunk utána az adott autókereskedésnek, ha azzal a céllal keressük fel, hogy onnan autót vásároljunk. Egyes márkakereskedések is kínálnak használt autókat. Elképzelhető, hogy ezek a kereskedések kicsit drágábban értékesítenek egy-egy használt autót, mint a magáneladók, de abban biztosak lehetünk, hogy a járműre garanciát is adnak és a járműtörténeti naplót is megkapjuk a kocsival, ami segít tájékozódni, azaz pontos képet ad az autó előtörténetéről.

Amikor használt autót vásárolunk, tudjuk, hogy az autónak van egy úgynevezett előtörténete. Az autó történetét, fontosabb momentumokat, eseményeket, az autó naplójában is kötelező vezetni, így képet kapunk arról, hogy történt – e már az autóval baleset, kik voltak a korábbi tulajdonosai, korábban megtörtént – e az autó alapos átvizsgálása.

Mire szolgál és miért hasznos az ellenőrzés?

Egy autón nagyon sok mindent meg kell tekinteni, különösen igaz ez a használt autókra. A motor, az abroncsok, a féklámpák, a karburátor, mind-mind olyan részei az autónak, amelyet alaposan át kell nézni, ha használt autót vásárolunk. Ma már az internetről is le lehet tölteni egy úgynevezett ellenőrző listát, amely tételesen felsorolja, hogy az autó mely részeit érdemes az autóvétel előtt áttekinteni. Érdemes erre is időt szánni, mert így biztos nem érnek bennünket kellemetlen meglepetések.

Nem elég megtekinteni, tesztelni is kell

Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy az autó megfelelően működik, nincs gond a motorjával és nincsenek – e olyan „háttérhangok és zajok”, amelyek eltántoríthatnak bennünket a vásárlástól? Természetesen úgy, ha tesztvezetésen veszünk részt, azaz kipróbáljuk a megvásárolni kívánt járművet. A kocsit, akár még az autópályán is kipróbálhatjuk, hiszen a legjobban ily módon tesztelhetjük a motor teljesítményét. A listánkon szereplő összes járműtípust próbáljuk ki, teszteljük, hogy lássuk, melyik illik jobban a vezetési stílusunkhoz, a preferenciánkhoz. Vezess különféle útfelületeken, változó sebességgel, hogy megállapítsd az egyes járművek teljesítménye és kezelési jellemzői megfelelnek – e az elvárásoknak.

Minden egyes tesztvezetést követően fel kell jegyezni a tapasztalatainkat, hogy könnyebben meghozzuk a döntést, azaz, hogy konkrétan, melyik autót is vásároljuk meg.

Ellenőrizz mindent, az autó VIN-jét is

Amikor autót, pontosabban használt autót vásárolunk, nem csak az autó futásteljesítményét, a motort, a belső elektronikát, az abroncsokat és az autó festését, fényezését ellenőrizzük, hanem a VIN-t is, azaz a jármű azonosítószámát, ami vagy a motorháztető alatt, vagy a szélvédő alsó felületén, vagy a vezető felőli ajtón található meg. Ma már különböző platformokon is ellenőrizhetjük a megvásárolni kívánt autó VIN-jét, a bestvindecoder.com is egy ilyen oldal.

Fő a biztonság

Szakértők szerint, a legjobb, amit tehetünk, ha nem egyedül találkozunk az eladóval, amikor használt autót vásárolunk. A legjobb, ha egy autószerelő ismerősünket kérjük meg, hogy kísérjen el bennünket az autókereskedésbe, vagy a magánszeméllyel történő találkozóra, mert így rögtön szakmai visszajelzést is kapunk az autó tényleges állapotáról. Amikor használt autót vásárolunk, soha ne este és ne esős időben tekintsük meg a járművet, mert így nagyon sok esztétikai és egyéb hibára nem derül fény.