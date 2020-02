Támogatjuk az italcsomagolások minél nagyobb arányú visszagyűjtését és hasznosítását

A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség és tagvállalataink támogatnak minden olyan kormányzati kezdeményezést, amely lehetővé teszi a műanyag és alumínium palackok minél nagyobb arányú visszagyűjtését, és azok ismételten italcsomagolásként történő felhasználását. Javasoljuk ezért egy a kormányzat, az italgyártó vállalatok és a kereskedelmi szektor képviselőiből álló munkacsoport mihamarabbi felállítását, amely közösen határozná meg az italcsomagolások minél nagyobb arányú visszagyűjtését lehetővé tevő rendszer kialakítását.

Az ásványvíz és üdítőitalipar abban a különleges helyzetben van, hogy az elkövetkező években az első teljesen körforgásos, azaz hulladékmentesen működő iparággá váljon, hiszen valamennyi az ágazatunk által használt csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, azaz alkalmas arra, hogy használat után ismételten italospalackká váljon.

Szövetségünk és tagvállalataink támogatnak ezért minden olyan kormányzati kezdeményezést, akár a kötelező betétdíj bevezetését is, amely lehetővé teszi a műanyag és alumínium palackok minél nagyobb arányú visszagyűjtését, és azok ismételten italcsomagolásként történő felhasználását, és amely a körforgásos gazdaság megvalósításának fontos eleme lehet.

Szövetségünk javasolja ezért egy a kormányzat, az italgyártó vállalatok és a kereskedelmi szektor képviselőiből álló munkacsoport mihamarabbi felállítását, amely közösen határozná meg az italcsomagolások minél nagyobb arányú visszagyűjtését lehetővé tevő rendszer kialakítását. Szövetségünk és a szelektív gyűjtési rendszerek működtetésében széles nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagvállalataink készséggel vennének részt ennek munkájában.

Iparágunk innovációs tevékenységének köszönhetően az ágazatunk által használt műanyag palackok átlagsúlya 20 százalékkal csökkent a 2010-es értékekhez képest, a PET palackok így az összes magyarországi csomagolási hulladék mindössze 3 %-át teszik ki. Tagvállalataink az államnak fizetendő környezetvédelmi termékdíj rendszeren keresztül továbbá évente mintegy 3 milliárd forinttal járulnak hozzá az italcsomagolások minél nagyobb arányú szelektív gyűjtéséhez és hasznosításához.

Szövetségünk nemrégiben egy 2030-ig szóló fenntarthatósági vállalási rendszert is elfogadott az italcsomagolások minél nagyobb arányú szelektív gyűjtésére, illetve az újrahasznosított műanyag alapanyagok mennyiségének növelésére. Célul tűztük ki, hogy a tagvállalataink által gyártott és forgalmazott PET palackoknál 2025-ig 30 százalékra, 2030-ig pedig 50 százalékra növeljük az újrahasznosított műanyagok felhasználási arányát.

Szövetségünk szerint indokolt lenne, hogy egy PET palack újrahasznosító üzem jöjjön létre Magyarországon, amelynek termékeit a hazai cégek ismételten italcsomagolások gyártására tudnának felhasználni. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk az újrahasznosított alapanyagokból készülő csomagolóanyagok térnyerését támogató ösztönzők bevezetését is.

Mindezek mellett az ásványvizes és üdítőitalos cégek vállalást tettek arra is, hogy saját marketing eszközeikkel is ösztönözni fogják a csomagolóanyagok körforgását. Ennek megfelelően 2020-tól valamennyi tagvállalatunk saját kommunikációs kampányt kezd és tart fenn az italos palackok és dobozok szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Több tagvállalatunk már el is indította saját kampányát a palackok címkéin és reklámjaiban.

A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetségről

A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, a magyarországi alkoholmentes italgyártók szakmai érdekvédelmi szervezete, amely a hazai ásványvíz-palackozók több mint 95 százalékát, az üdítőital- és a gyümölcslégyártók mintegy 80 százalékát képviseli. Tagvállalataink éves szinten mintegy 250 milliárd forint termelési értéket állítanak elő és közvetlenül 4.000 embert foglalkoztatnak Magyarországon.