Tállai András: vasárnaptól átjárhatóak a Szép-kártya alszámlái

Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól – tájékoztatta az MTI-t Tállai András.

Szép-kártyát érintő javaslatokról tárgyalt legutóbbi, április 19-i ülésén a Nemzeti Versenyképességi Tanács is – jegyezte meg a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára, utalva arra, hogy a tanács a Szép-kártya adókedvezményének meghosszabbítását javasolta a kormánynak.

Felidézte, hogy a 2020. április 22-től 2021. június 30-ig tartó több mint egy éves időszakban a kormány megfelezte a Szép-kártya adóterhét, ami tavaly április 21-én még 32,5 százalék volt, azóta már csak 15 százalék. Amennyiben a kormány elfogadja a tanács javaslatát, akkor az adómérték nem változna július 1-jétől az év végéig.

Az adókönnyítés fél évvel történő meghosszabbítása idén, az év elejétől számítva 41 milliárd forintot hagyhat az érintetteknél – mondta.

Míg az adó a felére csökkent, addig a kedvezményes adókulccsal adható összeg csaknem megduplázódott – hangsúlyozta Tállai András.

A turizmusra költhető rekreációs keretösszeg 450 ezer forintról a koronavírus-válság időszakában (2021. június 30-ig) 800 ezer forintra nőtt, amelyből Szép-kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátásra 265 ezer forint, szabadidős felhasználásra 135 ezer forint utalható. A Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslata alapján ez az időszak is meghosszabbodna az év végéig – jegyezte meg az államtitkár.

A vasárnap hatályba lépő változás nagy könnyebbséget jelent a felhasználóknak, hiszen a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatás bármelyik másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás kiegyenlítésére is felhasználható. A járványhelyzet alatt eddig nem használt szálláshely, vagy a szabadidő zsebből mától már lehet vendéglátásra is költeni – mutatott rá Tállai András.



A fokozatos újranyitás következő állomásánál, amint négymillióan lesznek beoltva, a védettségi igazolvánnyal számos turisztikai szolgáltatás válik elérhetővé, így a vendéglátás alszámlán összegyűlt összegből akár fürdő-, uszodabérlet is vásárolható, vagy a szállásdíj is kiegyenlíthető lesz – sorolta a lehetőségeket az államtitkár.A Szép-kártya zsebei közti átjárhatóság gyakorlatilag egy kettő az egyben intézkedés: nemcsak a mintegy egymillió foglalkoztatottat támogatja, hanem a turizmust is – mondta, hozzátéve: a turizmusban tevékenykedő vállalkozásoknak nagy szükségük van az állami segítségre, hiszen ez a koronavírus-járványnak leginkább kitett ágazat. A vendéglátással foglalkozó cégek forgalma például 2020 márciusa és 2021 februárja között – a pénztárgép adatok alapján – több mint 30 százalékkal csökkent.(MTI)