Tállai András: május 31-ig még lehet az adóból a sportot támogatni

Több mint 300 ezer cégtől várja hétfőig a társasági adóbevallást az adóhivatal, május 31-ig lehet még dönteni a sporttámogatásról is. Nagy könnyebbség, hogy az összeg a 2021. július 1-től kezdődő sportévben is felhasználható – tájékoztatta az MTI-t Tállai András.

A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára felidézte, hogy 2011. július 1-jétől támogathatják a cégek a látvány-csapatsportágakat társasági adókedvezményen keresztül. A támogatás elsődleges célja az, hogy minél többen sportoljanak, hiszen ez az egészségmegőrzés egyik legfontosabb és egyben leghatékonyabb eszköze.

A statisztikai adatok egyértelműen igazolják, hogy az adókedvezmény beváltotta a hozzá fűzött reményeket – húzta alá Tállai András.

2011 óta több mint négyszeresére nőtt az igazolt kézilabdások száma, míg 2011. január 1-én 24 ezer igazolt játékos volt, addig 2021-ben már több mint 104 ezer; 2010-hez képest, tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a focisták száma is, így 2020-ban már 281 ezer igazolt labdarúgó volt – mondta.

Tállai András ismertette, hogy 2019-ben 8700 cég nyilatkozott a társasági adóbevallásában látványcsapatsport támogatásról.

Emlékeztetett, hogy május 31-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz a társasági adóbevallást, de mivel a koronavírus-válságban nem lehet szigorú szankciókat társítani a határidő elmulasztásához, ezért a járvány miatt nincs mulasztási bírság, ha június 30-ig beérkezik az igazolási kérelemmel együtt a bevallás és a fizetendő adó is. Látványcsapatsport-támogatás esetén azonban fontos a május 31-ei határidő betartása. Az adóhivatal ugyanis akkor teljesíti a kedvezményezett szervezet részére az átutalást, ha a cég a bevallást határidőben nyújtja be, és az adót az esedékességig megfizeti.



Főszabály szerint az adót is eddig az időpontig kell megfizetni – nyomatékosította az államtitkár. Ha befizetés az eredeti esedékességig nem történik meg, akkor külön kérelem alapján az adóhivatal mégis átutalhatja a kedvezményezettnek az összeget, feltéve, hogy a befizetést a cég az esedékességet követő 15 napon belül pótolja – tette hozzá.A társaságiadó-bevallásban tehető sportcélú felajánlás lényeges feltétele a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolás. Az pedig nagy könnyebbséget jelent a támogatott szervezeteknek, hogy a következő, 2021/2022-es, július 1-jén kezdődő támogatási időszakra kiállított igazolás alapján is felajánlható az adó – hangsúlyozta Tállai András.(MTI)