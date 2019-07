Szöul: Oroszország arról tájékoztatta Dél-Koreát, hogy gépe nem szándékosan sértette meg a légterét

Oroszország arról tájékoztatta Dél-Koreát, hogy harci gépei nem szándékosan sértették meg kedden Dél-Korea légterét, hanem feltehetően műszaki hiba miatt tévedtek oda – közölte a szöuli elnöki hivatal szerdán.

Oroszország “mélységes sajnálatának” adott hangot az incidens miatt, és jelezte: a moszkvai védelmi minisztérium azonnal vizsgálatot indít az ügyben, és megteszi a szükséges lépéseket – közölte sajtótájékoztatóján Jun Do Han, az elnöki hivatal szóvivője.

Hozzátette, hogy Moszkva üzenetét egy orosz katonai attasé adta át egy magas rangú dél-koreai védelmi minisztériumi tisztségviselőnek előző napon.

Az Interfax orosz hírügynökség szerint a szöuli orosz nagykövetség cáfolta, hogy sajnálkozását fejezte ki az állítólagos légtérsértés miatt.

“Láttuk a azokat a nyilatkozatokat a dél-koreai sajtóban, amelyek állítólag az ügyvezető katonai attasénkat idézik” – mondta a képviselet szóvivője az Interfaxnak.

“Felfigyeltünk ezekre a nyilatkozatokra. Ezekkel kapcsolatban a magunk nevében azt tudjuk mondani, hogy sok minden nem felel meg a valóságnak bennük” – tette hozzá.

Kedden két orosz és két kínai hadászati bombázó első ízben közösen járőrözött az ázsiai és csendes-óceáni térségben, mindkét fél részéről egy-egy légtérellenőrző repülő kíséretében. Szöul szerint az egyik orosz gép kétszer is megsértette Dél-Korea légterét. Dél-koreai vadászgépek figyelmeztető lövéseket adtak le rá, és a rádión is figyelmeztették az orosz gépet, amely ezután elhagyta a dél-koreai légteret. Moszkva eddig határozottan tagadta, hogy az orosz gép légtérsértést követett el.



“Moszkva azt állította, hogy az incidens nem történt volna meg, ha a repülőgép az eredeti terveknek megfelelő útvonalon haladt volna” – mondta szerdán Jun Do Han.A szóvivő szerint Oroszország arra kérte Dél-Koreát, hogy segítse a nyomozást a légtér megsértésével kapcsolatos információk átadásával. Moszkva egyúttal kezdeményezte, hogy dolgozzanak ki egy rendkívüli esetekre szóló együttműködési rendszert a két ország légiereje között a hasonló incidensek elkerülése érdekében. Az elnöki hivatal illetékese hozzátette: Moszkva kifejezte reményét, hogy az eset nem lesz kedvezőtlen hatással az orosz-dél-koreai kapcsolatokra.A szöuli elnöki hivatal egyúttal elutasította azt, hogy Japán magának követeli a Dokdo-szigeteket, és Takesimának hívja a területet, ahol a légi incidens történt. Tokió szerint az orosz gép nem a dél-koreai, hanem a japán légteret sértette meg. Japán is vadászgépeket küldött a térségbe, a tokiói kormány pedig Dél-Koreánál is tiltakozott a légi incidens miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a dél-koreai légierő figyelmeztető lövéseket adott le a sziget közelében.(MTI)