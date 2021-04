Szomszédsegítő vonalat indít Magyarországon az Airbnb

Az Airbnb bejelentette, hogy Szomszédsegítő telefonvonalat indít Magyarországon. A Szomszédsegítő vonal olyan szolgáltatás, amit bárki igénybe vehet, aki a szomszédjában lévő Airbnb-lakásban problémát észlel. A szomszédok https://www.airbnb.hu/neighbours oldalon kérhetnek hívást a cég munkatárásaitól, akik legkésőbb egy órán belül visszahívják a bejelentőt. A szolgáltatás magyar nyelven is elérhető.

Vladimir Beroun, az Airbnb közpolitikai vezetője ennek kapcsán elmondta: „az Airbnb házigazdáinak túlnyomó többsége kiváló szomszéd, aki betartja a közösségi együttélés szabályait. Ugyanakkor gyorsan és határázottan kívánunk fellépni minden olyan házigazdával szemben, aki a szabályokat megszegi, és a Szomszédsegítő vonal pontosan ezt teszi lehetővé számunkra. Az Airbnb-nél nem toleráljuk az illegális vagy a környezetüket zavaró tevékenységeket, és szorosan együttműködünk a helyi hatóságokkal az információkérésekkel kapcsolatban.”

Míg a vészhelyzeteket és biztonságit érintő incidenseket továbbra is a helyi hatóságoknak kell jelenteni, az Airbnb Szomszédsegítő vonalának célja az azonnali panaszok – például egy engedély nélküli házibuli –, illetve hosszú ideje fennálló vagy visszatérő problémák kezelése. A szolgáltatás a már korábban létrehozott Szomszéd (Neighbour) eszköz alkalmazására épül, amely lehetővé teszik a szomszédok számára, hogy szöveges panaszokat küldjenek a cég számára, amelyeket az Airbnb munkatársai kezelnek. Az Airbnb az összes, ezen a csatornán beérkező panaszt kivizsgálja.

Bár a koronavírus-járvány miatt Európában még mindig lezárások vannak érvényben, az Airbnb-közösség és a lakosság egészsége továbbra is kiemelt prioritás az Airbnb számára. 2020-ban az Airbnb azonnal betiltott minden házibulit, és kötelező koronavírus elleni biztonsági intézkedéseket vezetett be, amelyeket az Airbnb összes vendéglátójának és vendégének be kell tartania az egészség védelme és a felelősségteljes turizmus érdekében.

Mindezen felül az Airbnb jelenleg azon dolgozik, hogy 50%-kal növelje az ügyfélkapcsolati munkatársainak számát, hogy az utazási korlátozások feloldását követően a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtsuk a házigazdák és vendégek közösségének. Az 50%-os létszámnövelés a teljes, globális szintre értendő, és a nap 24 órájában fenn fogjuk tartani a közösségünknek nyújtott szolgáltatásainkat.