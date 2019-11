Szóljon az advent a kreativitásról!

Az év utolsó hónapjában mindenki feleszmél: egy egész évnyi hajtás kellett ahhoz, hogy rájöjjünk, semmire sincs szükségünk, csupán tartalmas együttlétre barátainkkal és családtagjainkkal. Ne csak három nap szóljon a szeretetről, szenteljük az egész decembert a közös alkotásra és készülődésre! Boncz Péter a Praktiker szakértője szerint: ma már csak a képzelet szab határt az alkotásvágynak. Ötletekben és eszközökben nincs hiány, a barkácsáruház felszerelkezve várja a kreatívkodni vágyókat.

Kössünk koszorút!

Egyre menőbb a saját kézzel gyártott koszorú, mely lakásunk színeit és egyéniségünket tükrözi. A Praktikerben szalmából, hungarocellből és mohából gyártott koszorúalapokat vásárolhatunk, amelyre minőségi ragasztópisztollyal rögzíthetjük a különféle díszeket: apró masnikat, virágokat, tobozokat, szobrocskákat, harangokat.

Süssünk együtt!

Igazi újdonság a színezhető asztalterítő, ami a kisebb gyermekek számára lesz jó mulatság. Amíg az anyukák a konyhában tüsténkednek, addig az unatkozó kisdedek végre legálisan firkálhatják tele az abroszt. Az adventi készülődés során az apróságok is gyárthatnak ajándékokat: saját színezésű bögrével és karácsonyfadísszel lehet elbűvölni a nagyikat.

Modern lángok

Az advent a gyertyagyújtás ideje is. Körültekintő embereknek vagy kisgyermekes családoknak jó megoldás lehet beszerezni néhány led mécsest, amely a valódi mécseshez hasonlóan pislákol, de sokkal biztonságosabb. Az egyetlen veszély, hogy kifogy az elem, de újratölthető elemekkel új életet lehelhetünk a mécsesekbe. Adventkor a koszorúban és a dekorációban már „előrejelezhetjük” a karácsony hangulatát is. Egy helyiségen belül egy stílus mutat jól, de legjobb, ha az egész lakáson harmonikusan végigvonul az arra az évre választott stílus.

Extra ragyogás

Decemberben a kivilágítás is nélkülözhetetlen. A ház külső részét, a kertet már az advent első hetében is feldíszíthetjük. A led technika fejlődésével a fényfüzérek akár 20000 órán keresztül is világítanak. A hagyományos, egysoros fényfüzérek mellett 2-3 köteges füzérek is megjelentek. Így egy kivezetésen megkétszereződik-megháromszorozódik a fényforrás. A kombinált füzérekben meleg és hideg fények keverednek egymással, ami intenzív ragyogással tölti meg a téli éjszakát. Megjelentek a napelemmel működő, illetve az USB csatlakozóval tölthető termékek is. Ezeket akár egész évben a házon hagyhatjuk, így csak egyszer kell vesződni felhelyezésükkel.

Apróságok kertben, ablakban

A megszokott világító Mikulás szánon és rénszarvason túl mostantól betlehemek, és üvegszálakból készített szobrok is kaphatók a Praktikernél. Ezeknek a szobroknak a különlegessége, hogy világító jégre hasonlítanak, csak sosem olvadnak el. Örök divat a hétágú gyertyapiramis, amely a natúr változat mellett elérhető színes kivitelben is.

Játsszunk együtt!

Reneszánszukat élik a terepasztalok, melyeken megteremthetünk otthonunkban egy saját világot. Mini falukat, vasutat, betlehemet lehet alkotni együtt, s mindig bővíteni a terepet újabb és újabb elemekkel. Olyan hobbi ez, mely minden családtag arcára mosolyt csal, s adventkor összekovácsolja a családot egy-egy alkotásban gazdag óra erejére.