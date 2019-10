Szolgáltatóközpontot nyitott a Sanofi Budapesten

Globális üzleti szolgáltatóközpontot nyitott a Sanofi gyógyszeripari vállalat Budapesten, a beruházással 350, magas hozzáadott értéket képviselő új munkahelyet hoznak létre – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Hozzátette: a központ fontos visszaigazolása annak, hogy Magyarország jól halad a 21. századi modern gazdaság létrehozása felé. A minőségi munkaerő, a kiváló infrastruktúra és a kedvező befektetési környezet is támogatja a fejlődést.

Az államtitkár elmondta: szeretnék, hogy a Sanofi még erősebb partnere legyen Magyarországnak. A Sanofi nem csak Budapesten, hanem vidéki helyszíneken is jelen van, ahol szintén folyamatosan fejleszt – tette hozzá.

Dominique Carouge, a Sanofi Business Transformation globális alelnöke Magyarországot jó választásnak nevezte, a cég elkötelezett a további bővítés mellett az országban. Elmondta, hogy három egységük működik Magyarországon, közöttük az egyik az új üzleti szolgáltatóközpont, és 1991 óta 230 milliárd forintot fektettek már be Magyarországon. A cégnek 110 éve van üzleti kapcsolata magyar partnerekkel.



Az új központ a Sanofi két globális szolgáltatóközpontjának egyike, amely pénzügyi, könyvviteli tevékenységeket és HR szolgáltatásokat, valamint adatkezelést végez az európai és észak-amerikai érdekeltségek részére. Dominique Carouge reményét fejezte ki, hogy a jövőben újabb régiókra is kiterjesztik majd a központ tevékenységét.Soóki-Tóth Balázs, a Sanofi Business Services Budapest Center vezetője szerint a központ létrehozása komoly elismerés az országnak, és a cég magyarországi tevékenységének. Az új nemzetközi központban hét nyelven nyújtanak üzleti támogatást, jelenleg 100 dolgozójuk van. Terveik szerint 2022-re 350-re emelkedik a létszám, folyamatosan várják új dolgozók jelentkezését – mondta.(MTI)