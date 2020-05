SzlovÃ©niÃ¡ban mÃ¡sodik napja nem regisztrÃ¡ltak Ãºj fertÅ‘zÃ¶ttet, HorvÃ¡torszÃ¡gban elkezdÅ‘dÃ¶tt a korlÃ¡tozÃ¡sok feloldÃ¡sÃ¡nak mÃ¡sodik fÃ¡zisa

Szlovéniában második napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet, Horvátországban elkezdődött a járvány megfékezése érdekében elfogadott korlátozások feloldásának második fázisa – derült ki a válságstábok hétfői sajtótájékoztatóján.

Már második napja egyetlen újabb fertőzöttet sem diagnosztizáltak Szlovéniában, az ismert koronavírus-fertőzöttek száma így 1439 maradt. Az elmúlt 24 órában egy ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 97-re nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 56 136 koronavírustesztet végeztek. A diagnosztizált betegek közül 58-an vannak kórházban, közülük 20-at ápolnak intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban 24 óra alatt öttel – hárommal kevesebbel, mint egy nappal korábban -, 2101-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt nap során tapasztalt egy halálesettel 80-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. Az első fertőzés valamivel több mint két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1522 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 228 beteget kezelnek kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 39 040 koronavírustesztet végeztek.

Május 4-től visszaállt a normális rend a közegészségügyi intézetekben. Ez alól kivételt képeznek azok a kórházak, amelyekben a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött betegeket kezelik. A közel két hónapja bevezetett karantén ideje alatt felfüggesztettek minden tervezett operációt az országban, csak a sürgősségi műtéteket engedélyezték. Kinyithattak a magánrendelők, a fodrász- és kozmetikai szalonok.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője bejelentette: hétfőtől szélesebb körben is lehet esküvőket tartani (korábban csak szűk családi körben engedélyezték), a temetéseken nem korlátozzák a résztvevők létszámát. Mindkét esetben azonban be kell tartani a távolságtartás szabályait – hangsúlyozta.

Kinyithatnak továbbá a játszóterek és szabadtéri sportpályák, a válságstáb nem hosszabbítja meg azt a rendeletet, amely eddig megtiltotta az ötfősnél nagyobb összejöveteleket szabadtéren.

Szlovéniában kinyithattak azok a kávézók és éttermek, amelyek rendelkeznek terasszal vagy kerthelyiséggel, továbbá a kisiparosok, valamint a fodrász- és kozmetikai szalonok is. Horvátországtól eltérően Szlovéniában még nem indul újra az egészségügyi ellátás, csak a fogorvosok nyithattak ki hétfőn.(MTI)