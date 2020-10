Szlovákiában megkezdődött az országos tesztelés

Nagy lakossági érdeklődés mellett szombaton reggel Szlovákiában megkezdődött az országos koronavírus-tesztelés.

A szlovák közszolgálati rádió és az internetes hírportálok jelentései szerint országszerte hosszú sorokban várakoznak az emberek a tesztelésre. Számos helyen akár két-háromórás várakozásra is fel kell készülni. A Bumm hírportál kora reggel arról tudósított, hogy hasonló a helyzet a magyarok lakta nagyobb dél-szlovákiai városokban is.

Szlovákia egész területén 5314 tesztelőhelyet alakítottak ki, amelyek reggel héttől este tízig állnak rendelkezésre. Az emberek antigén-gyorstesztnek vetik alá magukat, s a mintavétel után mintegy fél órával már mindenki megtudja, hogy pozitív vagy negatív lett-e a tesztje. A részvétel önkéntes. Akinek negatív lesz a tesztje, azokra a jövő héten már nem fog vonatkozni a kijárási tilalom. Az ország tesztelés kétnapos, és vasárnap este zárul. Akik most nem tudják leteszteltetni magukat, azoknak egy hét múlva, szombaton és vasárnap lesz még újabb lehetőségük.

A mintavételt csak szakképzett egészségügyi személyzet végezheti el, amelyből azonban hiány van az országban, és ez szombat reggel is kisebb bonyodalmakat okozott. A szlovák hatóságok ezért az elmúlt napokban több ízben is felszólították a külföldön dolgozó szlovák orvosokat és nővéreket, hogy jöjjenek haza és segítsenek a tesztelésnél. Csehországban mintegy háromezer szlovákiai orvos dolgozik, míg a nővérek száma ennek duplája. A felhívásra több tucatnyian jelezték, készek segíteni a szlovákiai tesztelésnél.



Szlovákia a szomszédos országoktól is segítséget, mintegy 50-50 egészségügyi szakembert kért. Pozsonyban péntek este közölték, hogy Magyarország az ötven helyett 200 egészségügyi dolgozót küld Szlovákiába. A magyar fél hozzáállásáért Ivan Korcok szlovák külügyminiszter nyilvánosan mondott köszönetet. A magyar egészségügyisek Nyitra, Révkomárom, Léva és Tőketerebes környékén fognak dolgozni. További 50 egészségügyi dolgozó Ausztriából érkezik Szlovákiába.Az országos tesztelést a szlovák hadsereg vezényli le, amely a példa nélküli széleskörű akcióba több mint nyolcezer katonáját vonta be.A tesztelést a múlt hét végén próbálták ki a járvány által leginkább sújtott négy észak-szlovákiai járásban. A tesztelésen 141 ezer ember vett részt, a számba vehető lakosok 90 százaléka, amit a kormány sikernek minősített. A tesztek 5594 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.(MTI)