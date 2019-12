Szimulátorokat épít és pilótákat képez egy magyar cég

Európa több országába is szállítanak szimulátorokat, melyeken az utasszállítók leendő pilótái tanulhatnak és gyakorolhatnak. Ez biztonságosabb és költséghatékonyabb, mint a levegőben, vagy full flight szimulátorokban.

A SIMNEST tanúsított szimulátora kívülről

Az elmúlt évtizedekben sokat változott a légiközlekedés, megjelentek a diszkont légitársaságok és sokkal szélesebb réteg számára vált elérhetővé a repülés, nagyot bővült az utazóközönség. Ebben jelentős szerepe van az olyan vállalkozásoknak, mint a SIMNEST-nek, mely költséghatékony repülésszimulációs oktatóeszközöket és tréningeket kínál a kereskedelmi pilótaképzés során.A 2011-es indulásakor még startupok támogatásával, IT megoldások fejlesztésével foglalkozó PearWilliams Kft. meglehetősen hamar a szimulátorok fejlesztése felé fordult, az oktatási célú, professzionális gépek gyártásáig és üzemeltetéséig alig pár év alatt jutottak el: 2015-ben Dániában építették fel, helyezték üzembe az első EASA (European Aviation Safety Agency) tanúsítvánnyal rendelkező SIMNEST oktatóeszközt.

A SIMNEST termékportfólióba tartozó szimulátorok az úgynevezett FNPT II MCC minősítési szintet kapják meg, melynek révén számos különböző képzési szakasz (MCC, JOC, APS) elvégezhető ezeken a szimulátorokon. A leendő pilóták többek között megismerkednek a több pilótás repüléssel, a sugárhajtású repülőgépek működtetésével, illetve a légitársasági körülmények szimulálása is megtörténik. A SIMNEST nem csupán eladja a szimulátorait és szoftvereit, komplex szolgáltatást nyújt az oktatóhelyek számára.

Mintha egy Airbus A320 pilótafülkéjében ülnénk

Bár ebben a képzési szakaszban és kategóriában nem elvárás, a SIMNEST szimulátorok az Airbus A320 pilótafülkéjén alapulnak, az elsődleges kormányszervek és vezérlőszervek mind kialakításukban, mind elhelyezkedésükben azonosak az Airbus pilótafülkéjében találhatókkal, emellett a szimulált fedélzeti rendszerek, illetve a oktató által aktiválható hibajelzések is a valósághűség igényével születtek meg. Ez hatalmas előnyt jelent az ezeken a gépeken tanuló növendékeknek, hiszen az A320 mára a második legnagyobb darabszámban üzembe helyezett utasszállító gép a világon, azaz jó eséllyel ezzel repül majd a pilóta.

Egy szimulátor akkor jó, ha észre sem vesszük, hogy nem egy igazi repülő pilótafülkéjében ülünk, ha képesek vagyunk átadni magunkat az élménynek. Ebben kiemelt szerepet kap a látvány is, amiről jelenleg három darab Epson EB-G7900U típusú projektor gondoskodik. „Nagyon szigorú szabályokat kell majd betartania a pilótáknak, a felkészülés során a látási viszonyok szimulálásához éppen ezért elengedhetetlen a tökéletes megjelenítő, ezért választottuk az Epson megoldását.” – fogalmazott Kacsó Miklós, a cég technológiai vezetője.

SIMNEST néven egyesül

Eddig a cégcsoport több néven, különböző feladatokat látott el. Cseh Tamás, a PearWilliams vezérigazgatója kiemelte: „A hatékonyság és átláthatóság együttes növelése mellett átszervezzük az értékesítési- és marketing stratégiánkat, cégcsoportunk tagjait pedig a SIMNEST égisze alatt egyesítjük, így a jövőben SIMNEST Aviation és a SIMNEST Pilot Academy néven találhatnak meg bennünket. A kutatás-fejlesztés, a gyártás, az üzemeltetés és az oktatás is egy helyre koncentrálódik majd.” Ez a lépés lehetőséget teremt a költségek racionalizálására és új, komplex csomagok egyszerűbb kiajánlására.

A fejlődés másik mozgatórugója a bővülés, a gyártás felgyorsítása, illetve az ehhez szükséges stratégiai megállapodások és együttműködések fokozása. A sajtótájékoztatón Cseh Tamás bejelentette, hogy az Epson és a PearWilliams stratégiai partnerségre lépnek, melynek köszönhetően kiemelt szakmai támogatásban részesül a magyar cég, emellett természetesen a globális garanciális és üzemeltetési segítségre is számíthat a japán gyáróriás részéről.

Epson projektorok teszik valósághűvé az élményt

„Az Epson fejlesztései, termékei megbízhatósága és a szoftveres támogatás – gondoljunk akár csak a távoli menedzsmentre, vagy hardveresen támogatott edge blending technológiára – mind egyaránt fontosak egy olyan partner számára, mint a PearWilliams. Az Epson élen jár a lézer fényforrással működő projektorok fejlesztésében, melyek még a jelenleg használt projektoroknál is kevesebb karbantartást igényelnek és extrém hosszú üzemidejükkel teszik még megbízhatóbbá a jövőben a kritikus üzemnek számító SIMNEST szimulátoros képzéseit. A tesztelések során együttműködünk a csapattal, így mi is fontos visszajelzésekhez jutunk.” – nyilatkozta Nagy Kornél, az Epson projektorokért felelős termékmenedzsere.

Mostanra Dániában, Görögországban és Spanyolországban is működik tanúsított FNPT II MCC SIMNEST szimulátor Magyarország mellett. Most az A32 Szimulátor-Központ Kft-vel együttműködve elindult az első hazai FNPT II MCC “TOGA” generic szimulátor is, mely a portfólió legújabb zászlóshajója. Ebben minden funkció és eszköz megtalálható, ami a minőségi szimulátoros képzéshez szükséges. A továbbiakban a SIMNEST az Üllői úti oktatótermet fogja használni bemutatóteremként leendő partnerei számára. Eközben Belgiumban készül a következő oktatóközpont, amellyel már 9-re nő a használatban lévő szimulátorok száma.

A PearWilliams-ről: A cég 2011-ben alakult, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalatként, elsősorban startupok felkutatására és támogatására, illetve IT megoldások fejlesztésére fókuszálva. 2015-től a tanúsított szimulátorok fejlesztése és üzemeltetése, illetve a pilótaképzés vált a cég főprofiljává, azóta 4 országban van jelen a kereskedelmi pilótaképzéshez elengedhetetlen SIMNEST szimulátoraival.

