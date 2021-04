Szijjártó: az autóipari vállalatok egyre több fejlesztési funkciót telepítenek Magyarországra

Az autóipari vállalatok egyre több mérnöki, fejlesztési és szolgáltatási funkciót telepítenek Magyarországra – mondta Szijjártó Péter hétfőn Biatorbágyon a Ford új logisztikai központjának átadásán.

A külgazdasági és külügyminiszter az eseményen beszélt arról is, hogy a koronavírus-járványban a nemzeti érdek alapján hozott védekezési intézkedések mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból sikeresek voltak.

Kiemelte, hogy Magyarországon ma megközelítőleg annyian dolgoznak, mint a járvány előtt, tavaly újabb beruházási rekord született és százmilliárd euró fölé emelkedett az export.

Felidézte: az autóipar a magyar gazdaság gerincét jelenti, a magyar ipar kibocsátásának 30 százaléka innen származik. Magyarországot kezdetben gyártóhelynek tekintették az autóipari vállalatok, majd egyre több mérnöki, fejlesztési és végül szolgáltatási funkció is érkezett az országba – tette hozzá, megjegyezve, hogy a Ford mára 624 magasan képzett, fiatal magyar mérnököt és közgazdászt foglalkoztat.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági kapcsolatainak még szorosabbra fűzése történik. Hozzátette: 1700 amerikai vállalat több mint 100 ezer magyar embernek ad munkát, és az idén év elején 8 százalékos növekedést mértek a magyar-amerikai kereskedelmi forgalomban.

A Ford most átadott regionális alkatrészközpontja 15 közép-kelet-európai országot szolgál ki, a 10 ezer négyzetméteres modern raktárközpont a cég mintegy 3 milliárd forintos beruházásával jött létre.



Menczer Tamás külügyi államtitkár az új logisztikai központ kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás jelentőségét a gyorsasága és az elérhetősége adja. A biatorbágyi fejlesztés jelzi, hogy a magyar gazdasági környezet vonzó, és egyúttal jelenti az itt élők minőségi munkájának elismerését is – mondta.Yiannis Tavanidis, a Ford of Europe regionális igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy az újonnan alapított biatorbágyi központ a Ford első Gyors Regionális Alkatrész Központja Európában, amely jelenleg 55 ember számára biztosít munkalehetőséget.A Ford egyre növekvő magyarországi beszállítói hálózattal rendelkezik, jelenleg több mint 40 vállalat és 69 ezer munkavállaló gyárt és szállít részegységeket a Ford üzemei számára.(MTI)