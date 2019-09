Szijjártó: a magyar gazdaság gerincoszlopa az autóipar

A magyar gazdaság gerincoszlopa az autóipar, ennek fejlődéséhez elengedhetetlen a beszállítói ipar folyamatos fejlesztése – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a tömegközlekedési eszközöket gyártó Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. 3,4 milliárd forint értékű beruházásának bokrétaünnepségén szerdán Nyíregyházán.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, a német tulajdonú vállalkozás termékeinek 98 százalékát exportálja, ezáltal a magyar exportteljesítményhez is hozzájárul.

Egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy a magyar járműipar egy év alatt 10 ezer milliárd forintnyi termelési értéket állítson elő – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, ez teljesen reális cél a következő egy-két évre, mivel a szektor 2018-as, 8500 milliárd forintos termelési teljesítménye 13 százalékkal nőtt az év első hét hónapjában.

Szijjártó Péter a beruházásról azt mondta, az új, világszínvonalú technológiával felszerelt gyártócsarnok építésével a mintegy 850 munkavállalót foglalkoztató Hübner-H Kft. 125 munkahelyet új teremtett, amit a kormány 844 millió forint vissza nem térítendő támogatással segített.

A beruházásért komoly verseny volt a Hübner-csoporton belül, amely többek között Brazíliában, Kínában és az Egyesült Államokban is rendelkezik érdekeltségekkel. Ilyen versenyben sikerült a kifejezetten magas technológiai színvonalat képviselő fejlesztést Nyíregyházára elhozni, ami megtiszteltetés Magyarországnak – tette hozzá a miniszter.



Ez a beruházás tovább erősíti a német-magyar gazdasági együttműködést – mondta, megjegyezve, Németország továbbra is Magyarország első számú kereskedelmi partnere.Szijjártó Péter azt is megemlítette, 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések Nyíregyházán, a város 2010 óta “irigylése méltó” fejlődési pályát járt be.Folyamatban van a bujtosi uszoda kivitelezése, elkezdődött az új atlétika centrum építése, kerékpárutak és szállodák épültek, zajlik a barnamezős területek rehabilitációja – sorolta Szijjártó Péter. Hozzátette: a kormány készen áll arra, hogy folytatódjanak a beruházások, amennyiben a nyíregyháziak Kovács Ferenc polgármestert tüntetik ki bizalmukkal októberben.Ingo Heerdt ügyvezető igazgató elmondta, a csuklós buszokhoz és sínes járművekhez gyártott átjáró- és csuklórendszerek mellett a speciális gumiipari termékek – az ablakok és ajtók tömítésére szolgáló gumiprofilok és gumikeretek – gyártása is nagy ütemben fejlődik cégnél.A 8600 négyzetméteres, 2020 februárjára elkészülő új gyártócsarnokkal termelési kapacitását és technológiai felszereltségét bővíti a cég – közölte az ügyvezető igazgató.Szinte valamennyi Nyíregyházán működő nagyobb multinacionális vállalkozás indított vagy tervez munkahelyteremő beruházásokat, amelyekben az önkormányzat partner, segíti a fejlesztéseket – hangsúlyozta Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester.A németországi Kasselban alapított Hübner GmbH & Co KG az egyik legrégebbi tradícióval rendelkező cég a tömegközlekedési eszközgyártás területén. A ma már több mint 3300 alkalmazottat foglalkoztató világvállalat leányvállalatai megtalálhatóak Brazíliában, az Egyesült Államokban, Kínában, Dél-Afrikában, Malajziában és Indiában, valamint Európa számos országában is.A nyilvános cégadatok szerint a magyar leányvállalat 2018-ban 16,3 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 1,1 milliárd forint adózott eredményt ért el.(MTI)