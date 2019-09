Szijjártó: a magyar gazdaság a rekordok időszakát éli

A magyar gazdaság mára a rekordok időszakát éli, az európai uniós tagországok közül a leggyorsabb növekedési ütem Magyarországé – mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Jászberényben.

Szijjártó Péter a vasárnapig tartó kilencedik Jász Expo és Fesztivál megnyitóján köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma 5,1 százalékos a gazdasági növekedés. Hozzátette: a magyar export is évről-évre rekordot dönt: Magyarország a lakosságszám tekintetében a 92. helyen áll a világban, exportteljesítményben pedig a 34. helyen. Mindez azt mutatja, hogy a magyar emberek szorgalma, szaktudása és a beruházók bizalma nyomán előállt az a helyzet, hogy a világpiacon a legversenyképesebb termékek és szolgáltatások közé tartoznak a magyar emberek által előállítottak – mondta. Magyarországon a rendszerváltozás óta most a legalacsonyabb a munkanélküliség, és ebben jelentős szerepet töltenek be a jászberényi vállalatok. A Jászságban élők hozzájárultak ahhoz, hogy mára a magyar gazdaság “Európa-bajnok növekedést” tud felmutatni – közölte. Szijjártó Péter kitért arra, hogy a magyar emberek által Magyarországon előállított termékek és szolgáltatások a világ minden pontján versenyképesek tudnak lenni közvetlenül vagy beszállítókon keresztül. Jászberény szerinte jó példa arra, hogy a vidéki városok egyre nagyobb szerepet játszanak a magyar gazdaság teljesítményének folyamatos növelésében és javításában.



Szólt arról, hogy 2010 óta a vidéki városok teljesítménye és tőkevonzó képessége jelentős mértékben javult. A Jászságban, Jászberényben élők büszkék lehetnek arra, hogy egyre több, a világpiacon és a világgazdaságban is rangos vállalat dönt úgy, hogy ebbe a térségbe vagy a városba telepíti gyártó, kutatásfejlesztési, szolgáltató tevékenységét. Ebben nagy szerepe van többek között az úthálózatnak, ezért is fektetnek nagy hangsúlyt az útépítésekre – tájékoztatott. Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője egyebek mellett elmondta: számos külföldi tulajdonú cég jött Magyarországra, ezen belül a Jászságba. Hozzátette: az elmúlt 4-5 évben a Jászság csaknem 200 milliárd forint értékű beruházással gyarapodott, a jász települések 13 milliárd forint TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) fejlesztésben részesültek. A jászberényi fejlesztések között említette az iskola, bölcsőde, óvoda, kórház beruházásokat, új nővérszálló létesül, megújul a főtér, a piactér, a Margitsziget, átadják az új főtéri szállodát. Épül a 32-es út és a várost elkerülő út építése is elkezdődik jövő év tavaszán – sorolta. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: a Jász Expo képviseli azt az összefogást, amelyet a jászok évszázadokon keresztül mindig is tanúsítottak. A Jász Expo és Fesztivál a Jászság idei legnagyobb gazdasági kiállításával, vásárával egybekötött fesztivál a városi önkormányzat rendezésében. Szabó János vásárigazgató elmondta: a Jász-Expo és Fesztivál keretében több mint félszáz cég és vállalkozó mutatja be termékeit, szolgáltatásait. Idén a rendezvény díszvendége Újszász város. A rendezvény megnyitóján adták át a vásár díjait, ezek közül a nagydíjat a jászfényszarui Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., a vásárdíjat a jászberényi MKB Bank, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat különdíját pedig a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. kapta.(MTI)