Szerdán több mint 2400 halottja volt a járványnak az Egyesült Államokban

Egyetlen nap alatt több mint 2400 halottja volt a koronavírus-járványnak az Egyesült Államokban – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda esti összesítéséből.

A helyi idő szerint kora este közzétett adatok szerint ugyanakkor szerdán mintegy 200 ezer új fertőzést diagnosztizáltak országszerte. Az amerikai televíziókban nyilatkozó járványügyi szakemberek rámutattak: a szerdai volt a második nap, amikor több mint kétezer amerikai halt bele a vírusfertőzés okozta Covid-19-be és szövődményeibe.



A politikusok és az orvosok napok óta arra figyelmeztettek, hogy a hálaadás ünnepét csütörtökön mindenki szűk körben ünnepelje, ne menjen távoli országrészekbe családlátogatásra. Ennek ellenére a hétvége óta mintegy ötmilliónyi amerikai kelt útra, zsúfoltak a nagyvárosok repülőterei és a főbb országutak is.Robert Redfield, az amerikai betegségmegelőzési és -ellenőrzési központ (CDC) igazgatója szerdán azt nyilatkozta: folynak az előkészületek az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös vakcinája kiszállításához. Az oltóanyag engedélyezési kérelmét az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) a múlt héten sürgősségi eljárással fogadta be.Az oltóanyag kifejlesztését anyagilag jelentős mértékben támogató, a kész vakcina kiszállítását és elosztását is lebonyolító kormányzati program, a Warp Speed (Űrsebesség) vezetője, Gus Perna tábornok szerdán közölte: három héten belül 6,4 milliónyi adag, az év végéig összesen mintegy 40 milliónyi adag vakcinát szállítanak ki a tagállamokba. “Képesek vagyunk 24 órán belül az ország bármely részébe kiszállítani az oltóanyagot” – fogalmazott a tábornok.A tagállamok maguk döntenek majd arról, hová kerüljön az oltóanyag: kórházakba, rendelőkbe vagy patikákba. Arról nincs kötelező érvényű döntés, hogy kik részesüljenek elsőként a vakcina nyújtotta védelemből, de a szövetségi kormány ajánlása szerint várhatóan az idősotthonok lakóit, az egészségügyben dolgozókat és a valamilyen krónikus betegséggel küszködőket, vagyis a fertőzésre érzékenyebbeket oltják majd be először. A végső döntés ez ügyben is a tagállamok kormányzóié.Az amerikai állami postaszolgálat (UPS) közleményben tudatta, hogy megnövelte szárazjég-kapacitását a vakcina megfelelő tárolásához.(MTI)