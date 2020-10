Szeptemberben lassult az infláció Csehországban

Szeptemberben 3,2 százalékra lassult a fogyasztói árak éves emelkedésének üteme Csehországban az augusztusi 3,3 százalékról – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal hétfőn Prágában.

Drágult az alkohol, néhány élelmiszer, a felvágottak és a cukor, de nőtt a vízdíj és az áram ára is.

A felvágottakért 7,5 százalékkal a cukorért pedig 17,4 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. A gyümölcsök árai átlagban 20,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve. A szeszes italok éves összehasonlításban 5,7 százalékkal drágultak, míg a dohányáruk 14,2 százalékkal emelkedtek.

A másik oldalon tovább csökkentek a postai és a távközlési szolgáltatások díjai, mégpedig 3,5 százalékkal. Négy százalékkal olcsóbb volt a zöldség is. A burgonya ára kilenc százalékkal esett vissza. Néhány százalékkal csökkent a tej és a tojás ára is. A villanyáram 7,6 százalékkal drágult.



Jelentősen, 22 százalékkal voltak olcsóbbak a szabadidős és a kulturális tevékenységek, illetve az üdülések.A vendéglői árak szeptemberben 5,4 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve.Havi összehasonlításban szeptemberben 0,6 százalékkal volt alacsonyabb a fogyasztói árszint, mint augusztusban.(MTI)