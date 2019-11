Százezernél is több nő vált kapcsolati erőszak áldozatává tavaly Németországban

Százezernél is több nő vált kapcsolati erőszak áldozatává 2018-ban Németországban a hivatalos bűnügyi statisztika szerint, a szakértői becslések alapján pedig nagyjából minden harmadik nőt sújtja az erőszak valamilyen formája legalább egyszer – ismertette a szövetségi család-, idős-, nő- és ifjúságügyi minisztérium Berlinben hétfőn, a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján.

A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) kimutatása szerint tavaly 140 755 ember sérelmére követtek el kapcsolaton belüli erőszakos bűncselekményt Németországban. Az esetek típusai a gyilkosságtól a nemi erőszakon át az úgynevezett tartós követés általi zaklatásig (stalking) széles skálát ölelnek fel, és az áldozatok túlnyomó többsége, 81,3 százaléka nő volt.

Ez azt jelenti, hogy 114 393 nő esett kapcsolati erőszak áldozatává 2018-ban, ami több száz fős növekedés az egy évvel korábbi 113 965-höz képest.

Az esetek között 324 gyilkosság és emberölés van, vagyis tavaly majdnem minden nap meghalt egy nő a kapcsolati erőszak következtében.

Az ügyek legnagyobb csoportját a nem súlyos testi sértések alkotják 68 482 esettel. A második a fenyegetés, a stalking és a kényszerítés összefoglaló kategóriájába tartozó bűncselekmények csoportja 28 657 üggyel. A harmadik a súlyos testi sértés 12 093 esettel.

A BKA adatai azt is megmutatják, hogy a nők elleni erőszak valamennyi társadalmi rétegben és életkori csoportban előfordul – emelte Franziska Giffey miniszter, hozzátéve: Németország minden egyes lakosa ismerhet a közvetlen környezetéből olyan nőt, akit érint a kapcsolaton belüli erőszak.









A tárca közleményében hangsúlyozták, hogy a BKA adatai csak a bejelentett bűncselekményekről szólnak, és a hatóságok előtt ismeretlen erőszakos bűncselekmények úgynevezett szürke zónájáról készített szakértői elemzések azt mutatják, hogy nagyságrendekkel több az érintett. A becslések alapján több mint 12 millió nőt – a nők nagyjából egyharmadát – sújtja az erőszak valamilyen formában az élete során legalább egyszer.

A kormány ezért elindította az Erősebb az erőszaknál elnevezésű programját, amellyel összehangolja a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására indított kezdeményezéseket. A segítségre szorulók és a segíteni vagy tájékozódni kívánók számára egy külön portált is fejlesztettek, és a tárca költségvetéséből egy 120 millió eurós (40 milliárd forint) beruházási program is indul 2020-tól a titkos menedékházak, krízisközpontok és tanácsadó szolgálatok fejlesztésére.(MTI)