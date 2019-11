Szárnyal az ipari aukciók világa

Egyre több nagyvállalat dönt úgy, hogy feleslegessé váló ipari eszközeit online aukción értékesíti. A piac legnagyobb hazai szereplője, az Intergavel Kft. idén már 173 internetes árverést szervezett meg, ugyanannyit, mint működésük első tíz évében összesen. Ez pedig nemcsak a berendezésekre licitáló vevőknek jó hír, hanem az újrahasznosítás elvét tekintve a környezetnek is. A cég ügyvezetője az autóipar átalakulásától várja a következő nagy felpezsdülést.

A magyar gazdaság szektorainak állapotáról sokféle adat áll rendelkezésre, az online aukciók világa pedig ilyen téren az egyik legjobb indikátor. Az internetes árveréseken tűpontosan megjelenik, melyik ágazatokban van éppen sok felesleges eszköz, és hol van túlsúlyban a kereslet. Az építőiparban például mintegy 10 éve, a válság mélypontján rengeteg gépen akartak túladni a cégek munka híján, míg most bőven lenne igény a használt, de jó állapotú berendezésekre, csakhogy a növekvő megrendelések miatt eladni nem nagyon akar senki.

„Mostanában a mezőgazdaságban látunk hatalmas géppark-cseréket, a jelentős támogatások miatt ugyanis sok cég korszerűsíteni tud. Nem példa nélküli, hogy olyan traktortól válnak meg és bocsátják árverésre, aminek 80 millió forint körüli az értéke” – mondja Kocsis Csaba, a jövőre 15 éves Intergavel Aukciószervező Kft. ügyvezetője. A kereslet pedig jelentős, az online ipari árverésekre szakosodott cégnél nemrég két nagyszabású mezőgazdasági aukciót is indítottak, aminek hatására egy hét alatt száznál több agrárcég regisztrált az oldalukra.

Kocsis Csaba hozzátette, állandó partnereik – akiknek soraiban több mint száz multinacionális vállalat is van – értékesítési stratégiájából nemcsak az ipar jelene, de a jövője is kirajzolódik. „Azok az autóipari beszállítók, akik belsőégésű motorokhoz gyártanak alkatrészeket, már most elkezdtek gondolkozni azon, mi lesz néhány év múlva, amikor még nagyobb teret hódítanak az elektromos járművek. Új eszközökre lesz szükségük, ami a régiek eladásával jár. Úgy gondolom, biztosan lesz, aki licitál a használt gépeikre, hiszen ezek az amúgy kiváló fémmegmunkáló berendezések más területen működő cégeknek még nagyon jó szolgálatot tesznek majd” – fogalmazott az ügyvezető.

Az Intergavel Kft. weboldalán minap indult el a 173. idei aukció. A cég alapítása utáni 10 esztendőben összesen bonyolítottak le ennyi árverést, ami jól jelzi a terület egyre dinamikusabb fejlődését. Mindez pedig környezeti szempontból is előnyös, hiszen a szóban forgó eszközöket így a lehető legtovább használják, nem válik belőlük hulladék és nem is kell helyettük újat legyártani.