Számos cég még mindig nem adta le beszámolóját

A 2020 tavaszán berobbanó koronavírus járvány súlyos csapást mért a gazdaságra ezért a kormány a vállalkozások nehéz helyzetének és működésének könnyítésére különböző engedményeket hozott. A könnyítések között szerepelt az is, hogy a magyarországi cégeknek lehetőségük van szokásos éves beszámolóikat a május 31-i határidő után is leadni.

Az új határidőt és a beszámolókra vonatkozó szabályokat tartalmazó hatályos kormányrendelet a Nemzeti Jogszabálytárban is bárki számára elérhető. A rendelet életbe lépésével a kormány által kitűzött végleges, beszámoló leadási határidő így 2020. szeptember 31-re tolódott. Sok vállalkozás nem változtatott a bevett gyakorlaton és leadta beszámolóját május 31-ig, azonban az általunk gyűjtött hivatalos adatok alapján a június 5-i állapot szerint jól látható az eltérés a 2019-es és a 2020-ban leadott beszámolók száma között. Május 31-ig a cégek mintegy fele nem adott le beszámolót, így később vált nyilvánossá 2019. évi vagyoni és jövedelmezőségi helyzetük. Mivel továbbra is az éves beszámoló az egyetlen forrás a cégek pénzügyi adatainak hiteles értékelésére, ezért a cégek 2019-es évéről nekünk is később sikerült megbízható képet kapnunk.

2020.06.05:

2019-ban végződő mérlegek száma: 94817

2019-ben végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 77111

2019.12.31-én végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 75423

2019.06.07:

2018-ban végződő mérlegek száma: 188766

2018-ban végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 174569

2018.12.31-én végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 172674

2019-hez képest idén sokan döntöttek a könnyítés mellett és későbbre halasztották a beadást. Cégünk a közzétett beszámolók nagy részével már rendelkezik, de adatbázisunk továbbra is folyamatosan frissül

A beszámolókra vonatkozó közzétételi szabály megsértéséért járó következményeket az Art. taglalja:

„227. § [Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése]

(1) Az állami adó- és vámhatóság a Számv. tv. szerinti beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén harmincnapos határidő tűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

(2) Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adó- és vámhatóság harmincnapos határidő tűzésével kettőszázezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

(3) Ha az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását….”

2014-től általánosan elmondható, hogy esik a magyarországi cégek száma. Jelenleg Magyarországon hozzávetőlegesen 470 000 bejegyzett működő cég van, amely csoportban nincsenek benne a felszámolás, csőd, végelszámolás alatt lévők. Ebből megközelítőleg 400 000 vállalkozás kötelezett beszámoló közzétételére. Legfrissebb adataink alapján, körülbelül még 30-40 ezer olyan szervezet lehet (legfőképp Bt.-k és Kft.-k), akiktől még várható a beszámoló leadása.

Az októberben a leadott beszámolók számai az alábbiak szerint alakultak:

2020.10.30:

2019-ban végződő mérlegek száma: 372392

2019-ban végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 338240

2019.12.31-én végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 336173

2019.11.01:

2018-ban végződő mérlegek száma: 395769

2018-ban végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 360169

2018.12.31-én végződő, teljes évre (365 napra) vonatkozó mérlegek száma: 357974

Fontos megjegyeznünk, hogy itt közzétett adatok a Bisnode Magyarország adatbázisának állapotát tükrözik. Rendszereink folyamatosan és automatikusan frissülnek, azonban mindemellett a fentebb olvasható eredményeket befolyásolhatja a nyilvántartásokból származó adatok időbeli késése.