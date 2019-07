Számlaadatexport funkcióval bővült az online számla rendszer

Új funkcióval, a számlaadatexporttal bővült június közepétől az online számla rendszer: a már jelentett kimenő és bejövő számlák adatait három nyelven, Excel-formátumban (xlsx) le lehet tölteni és menteni – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében ismerteti: az immár egyéves online számlaadat-szolgáltatás bevezetésekor fontos szempont volt az is, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozásoknak saját feldolgozási folyamataik optimalizálására. A NAV számos javaslatot kapott a vállalkozásoktól, fejlesztőktől, amelyek között ismétlődően előkerült a számlaadatok exportja.

A most bevezetett szolgáltatás elsősorban azokat a jogkövető adózókat támogatja, akik szeretnének meggyőződni üzleti partnereik jogkövetéséről, fizetés előtt ellenőriznék, hogy bejelentették-e a számlát a NAV-hoz. A szolgáltatással a vállalkozás még akkor is ellenőrizheti saját számla adatszolgáltatásait, ha az által használt számlázó program ezt nem támogatná – tájékoztatott az adóhatóság.



Az elkészült Excel-fájlok a számla összes, NAV-hoz beérkezett adatát olyan formában és struktúrában tartalmazzák, hogy nyomtathatók legyenek – jelezték a közleményben.A NAV a jövőben további szolgáltatások bevezetését tervezi, amelyekkel szintén a jogkövető adózók adminisztrációját csökkentené – közölték.A számlaadatexport a “kiválasztott számla adatai” képernyőről és a kimenő számla listában található “műveletek” gombbal kezdeményezhető. Az elkészült xlsx formátumú fájl azonnal letölthető az oldalról.A szolgáltatás technikai részleteiről a https://onlineszamla.nav.gov.hu oldalon bővebb információ található.(MTI)