Szakszövetség-felmérés: a lakosság támogatná a vízvezeték-hálózatok korszerűsítését

A lakosság 86 százaléka támogatná a vízvezeték-hálózatok mihamarabbi felújítását, korszerűsítését akkor is, ha ez anyagi hozzájárulást követelne – derült ki a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott reprezentatív felmérésből.

A közlemény szerint a társadalmi felmérést a Széchenyi 2020 programban európai uniós támogatással megvalósuló Vízérték szemléletformáló program részeként végezték, országosan ötezer, 18 éven felüli személyt kérdeztek meg idén július 21. és augusztus 7. között.

Ismertették: annak érdekében, hogy a jó minőségű ivóvíz a jövő generáció számára is fenntartható módon folyamatosan és korlátlan mennyiségben rendelkezésre álljon, a magyar vízvezetékrendszer jelentős részének mielőbbi felújítására-fejlesztésére van szükség.

A lakosság is közvetlenül érzékeli a problémát, hiszen a felmérésben a válaszadók 48 százalékának környezetében történt csőtörés az elmúlt két évben, és ennek legfőbb okát 89 százalékuk az elöregedett hálózatban látja. A felújítási költségekre sok fogyasztó feltételezésével ellentétben a víz- és szennyvíz díjak nem nyújtanak fedezetet – tették hozzá.

A kutatás arra is kitért, hogy milyen vízzel kapcsolatos helyzetek miatt aggódnak leginkább a fogyasztók. Ez alapján az látható, hogy leginkább a hazai vízkészletek és az ivóvízellátást biztosító rendszer minősége miatt aggódik a társadalom. Emellett a társadalom nyitottságát az is jól mutatja, hogy a kutatásban megkérdezettek visszajelzései alapján 10-ből 9 ember szeretne többet megtudni a vízről, vízszolgáltatásról – írta a szövetség.(MTI)