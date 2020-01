Szakértők gyűjtötték össze: kiderült, mi kell a sikeres hiteligényléshez

Korábban soha nem látott részletességű lista készült a hazai kereskedelmi bankok jövedelmi kritériumairól. A Bank360.hu gyűjtése órákat spórolhat meg a személyi kölcsön igénylés előtt állóknak, mivel igen nagy pontossággal tartalmazza, hogy melyik banknál milyen jövedelmet fogadnak el a hitelbírálat során.

Jellemzően az első és legfontosabb kérdése az ügyfélnek egy személyi kölcsön, vagy akár autóhitel felvétele kapcsán, hogy mekkora hitelösszeget tud felvenni, hiszen ez az, ami alapvetően meghatározza, hogy a kitűzött hitelcélt meg tudja-e valósítani, azaz kap-e ehhez megfelelő mértékű hitelt.

“Legnagyobb mértékben a jövedelmünk nagyságától függ, hogy mekkora hitelt kaphatunk a banktól” – árulta el Veres Patrik, a Bank360.hu pénzügyi szakértője. Emlékeztet: a bankok az úgynevezett jövedelemarányos törlesztési mutató, azaz a JTM megállapítása alapján döntik el, hogy mekkora hitelösszegig tudják finanszírozni a hiteligénylőt. Tehát minél magasabb a jövedelmünk és kevesebb a tartozásunk, annál magasabb hitelösszeget vehetünk fel.





Milyen jövedelmet fogadnak el a bankok?

A bankok ugyanakkor nem csak azt kérdezik, hogy “mennyi?” de azt is, hogy “honnan?”. A jövedelemvizsgálat során fontos kérdés, hogy milyen forrásból érkezik a jövedelmünk. Minél stabilabb helyről, például egy alkalmazotti jogviszonyból származik rendszeres jövedelmünk, annál kisebb a kockázata annak, hogy ez a bevételi forrás elapad és nem tudjuk fizetni a törlesztőt.

Ideális az, ha jövedelmünk az úgynevezett elsődleges jövedelmek közé tartozik – részletezi a banki gyakorlatot a Bank360.hu. Ez az a jövedelemtípus, amelynek mondhatni minden bank örül és önállóan is elfogadják. Tipikusan az elsődleges kategóriába tartozik az alkalmazotti munkabér vagy a nyugdíj, amelyek igazoltak és ami miatt a legkevésbé kell a banknak aggódnia.

Az viszont idáig egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az elsődleges jövedelmen túl melyik bank milyen másodlagos, vagy más néven kiegészítő jövedelmeket fogad el. A másodlagos jövedelmeket önállóan nem számíthatja be a pénzintézet a jövedelem vizsgálat során, viszont amennyiben nincs probléma az elsődleges jövedelem igazolásával, úgy az elsődleges és a másodlagos jövedelmek összeadhatók, amivel végül akár magasabb hitelösszeget is igényelhetünk.

A bankok a más és más forrású másodlagos jövedelmeket különböző mértékben fogadják el, vagy utasítják el teljesen. Ennek megismerése eddig jelentős erőfeszítést jelentett a hiteligénylőknek, de a Bank360.hu most összeszedte, hogy a bankok többségénél mit fogadnak el és mekkora mértékben.

Az új jövedelmi listán nagyon érdekes tételekre is rábukkanhatunk: van olyan pénzintézet, ahol például az osztalékból vagy az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem önmagában is elfogadható, ahogy akár az árva ellátás is. Sőt, olyan pénzintézet is akad, amely elsődleges jövedelemként kezeli a PhD-képzésen résztvevők ösztöndíját.

Ezeket a jövedelmeket fogadják tehát az egyes bankoknál:

A befogadható jövedelmek teljes listáját a Bank360.hu oldalán találhatjuk meg.

A táblázat segítségével tehát már nagyon egyszerű a dolgunk, ha személyi kölcsönt keresünk, de nem tudjuk, melyik banknál jöhet szóba a jövedelmünk vagy jövedelmeink. Mindössze annyit kell tennünk, hogy összegezzük, a fentiek közül mely jövedelmeket kapjuk, majd kiválasztjuk a táblázat alapján azt a bankot, ahol a legtöbbel számolnak az elsődleges jövedelem mellett, hiszen szinte biztos, hogy itt igényelhetjük majd a legnagyobb hitelösszeget.



