Svájcban élő háromgyermekes családapa lökött vonat elé egy anyát a gyermekével Frankfurtban

Menedékjoggal Svájcban élő háromgyermekes családapa az az eritreai származású férfi, aki vonat elé lökött egy anyát a kisfiával a németországi Frankfurtban, indítéka továbbra is ismeretlen – közölték kedden Berlinben a szövetségi belügyminisztérium tájékoztatóján. Ugyancsak kedden a svájci hatóságok közölték, hogy a gyanúsított pszichiátriai kezelés alatt állt.

Az 1979-ben született férfi 2008-ban szerzett menedékjogot Svájcban, házasságban, rendezett körülmények között élt, volt állandó munkája és korábban “a sikeres társadalmi beilleszkedés mintapéldájaként” tartották számon – emelte ki Horst Seehofer német belügyminiszter.

Azonban a férfi az utóbbi időszakban több bűncselekményt elkövetett, és a napokban elmenekült Svájcból, miután körözni kezdték, mert késsel megfenyegette, fojtogatta és bezárta egy szomszédját – tette hozzá Dieter Romann, a szövetségi rendőrség vezetője.

Horst Seehofer aláhúzta, hogy tárgyilagosan kellene megközelíteni az esetet, a külföldiek körében mutatkozó bűnözést pedig sem ártalmatlan színben feltüntetni, sem “instrumentalizálni”, eszközként felhasználni nem szabad, mert ez a társadalom megosztottságához vezet, a megosztottság pedig “az erőszak előszobája” lehet sok esetben.

Hozzátette, hogy a politikai közép útját kell járni, egyforma keménységgel és “zéró toleranciával” kell fellépni a szélsőjobboldali terrorizmus ellen és a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel szemben.



Kiemelte, hogy Németországban jelentősen csökkent a bűnözés, de a lakosság biztonságérzete romlott. Ehhez az utóbbi hetek nagy feltűnést keltő súlyos bűncselekményei, köztük a frankfurti főpályaudvaron elkövetett “hidegvérű gyilkosság”.A miniszter a biztonsági szervek vezetőivel folytatott megbeszélése után tartott tájékoztatón elmondta, hogy javítani kell a pályaudvarok biztonságán, a többi között nagyobb rendőri jelenlétre és több biztonsági kamerára van szükség. A teendőkről rövidesen megkezdik az egyeztetéseket a Deutsche Bahn (DB) vasúttársasággal, a szövetségi közlekedési minisztérium bevonásával.Horst Seehofer rámutatott, hogy Németországban mintegy 5600 pályaudvar és vasútállomás működik. A feladat így igen összetett – mondta. Költséges is, de a pénz nem lehet akadály, amikor az állampolgárok biztonságáról van szó – emelte ki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa. Kérdésre válaszolva elmondta: a jelentős beruházási költségek ellenére azt is mérlegelik majd, hogy a Nagy-Britanniából ismert mintára a peront a vágányoktól elzáró, automatikus tolóajtókkal felszerelt falakat telepítenek a pályaudvarokon.Az eritreai férfi hétfő délelőtt a frankfurti főpályaudvaron egy anyát a nyolcéves kisfiával együtt egy beérkező InterCity Express (ICE) nagysebességű vonat elé lökött. A 40 éves nő ki tudott menekülni a vágányok közül, de gyermeke a szerelvény alá került és szörnyethalt. A támadó megpróbált letaszítani egy harmadik embert is, akinek sikerült elhárítania a támadást. A férfi ezután elmenekült, a pályaudvar közvetlen közelében járókelők üldözőbe vették, leteperték és átadták a rendőröknek. Emberölés és emberölés kísérletének gyanúja miatt indítottak eljárást ellene.Német hírportálok beszámolói szerint a svájci hatóságok ismertették, hogy a gyanúsított az év eleje óta betegállományban volt pszichés gondok miatt és kezelés alatt állt. Az ortodox keresztény felekezethez tartozó férfinek nem volt komolyabb rendőrségi ügye, egészen múlt hét csütörtökig, amikor rátámadt szomszédjára, majd elmenekült az országból. Az otthonában tartott házkutatáson nem találtak bármiféle radikalizálódásra vagy ideológiai indítékra utaló jeleket.(MTI)