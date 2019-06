Sürgősségi rendelettel szabályozták Romániában az internetes fuvarmegosztók működését

Az Uber és a többi internetes fuvarmegosztó romániai működését szabályozó, azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletet fogadott el keddi ülésén a bukaresti kormány.

Viorica Dancila miniszterelnök a kormányülés elején azt mondta: a jogszabály az utasok biztonságát tartja szem előtt, ugyanakkor a piaci versenyt is erősíti a személyszállításban, lehetővé téve, hogy az utasok a legjobb minőségű szolgáltatást válasszák.

A korábban közzétett tervezet szerint a rendelet a fuvarmegosztó cégeknek előírja, hogy ezentúl évente – alkalmanként 50 ezer lejért (3 millió 433 ezer forint) – műszaki engedélyt váltsanak ki internetes alkalmazásaikra a távközlési minisztériumtól, továbbá az általuk foglalkoztatott gépkocsivezetőknek és járműveiknek is egy sor feltételt kell teljesíteniük.

A fuvarmegosztóknak csak 21. életévüket betöltött gépkocsivezetőket szabad foglalkoztatniuk, akik legalább kétéves gépkocsivezetői tapasztalattal és a közlekedési szakhatóság speciális személyszállítási engedélyével is rendelkeznek.



A sürgősségi rendelet kizárólag a – legfeljebb öt férőhelyes – személygépkocsikkal végzett személyszállítást szabályozza. A járművek nem lehetnek 15 évesnél régebbiek, érvényes műszaki vizsgával kell rendelkezniük, amelyet félévente meg kell újítani, az internetes fuvarmegosztó logóját pedig látható módon fel kell tüntetni rajtuk.A taxisok nyomására májusban a román kormány az engedély nélküli üzletszerű személyszállítás leleplezését – a hivatalos fuvarozók által “kalóztaxisoknak” nevezett gépkocsivezetők megbírságolását – megkönnyítő rendelet fogadott el, de már akkor ígéretet tett az internetes fuvarmegosztók működését szabályozó joghézag felszámolására.Az Uber betiltásáért több ízben is tüntetéseket szervező taxisok azt kifogásolták, hogy míg az ő működésüket számos engedély beszerzéséhez kötik, és alapfeltétel a kizárólag személyszállításra használt gépkocsi, az – utasok és autósok egymásra találását segítő – internetes alkalmazásokat működtető cégeknél bárki üzletszerű személyszállításra használhatja autóját, márpedig ez tisztességtelen konkurenciát jelent számukra.A gazdasági szaksajtó szerint Romániában több tízezer – jövedelme után adózó és tb-járulékot fizető – gépkocsivezető áll szerződéses viszonyban az Uber, a Bolt és a Clever fuvarmegosztókkal, és több mint kétmillió utas használja rendszeresen szolgáltatásaikat.(MTI)