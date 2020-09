Stagnáló piacra számítanak az idén a biztosítók

A koronavírus hatásai miatt idén legfeljebb stagnálni fog a biztosítási piac belföldön – mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a szervezet elnöke.

Pandurics Anett elsősorban az utasbiztosítások visszaesését emelte ki a járvány hatásai közül. Az idegenforgalom hanyatlása mellett a rendkívüli időjárás sem kedvezett a biztosítóknak, a szokatlanul viharos nyári hónapok a korábbinál jóval több káreseményt okoztak – tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a biztosítók válságállónak bizonyultak, és rugalmasak maradtak a legnagyobb visszaesés idején. A biztosítások túlnyomó része nem is esett vissza, a szerződéseket az ügyfelek nem mondták fel tömegesen, a társaságok sikerrel vezettek be online értékesítési megoldásokat. A Mabisz vezetője szerint a vírus felbukkanása óta eltelt idő még nem elég az alaposabb becslésekre, de a biztosítási piac alakulása a tapasztalatok szerint a gazdasági folyamatok függvénye. A hosszabb távú kilátásokat tehát – mint mondta – jelentős részben a GDP mozgása határozhatja meg. Pandurics Anett szerint a visszafogottabb kilátások mellett a biztosítóknak a megváltozott igényekre is fel kell készülniük. A biztosítási termékek átalakulása már elkezdődött, hiszen az utasbiztosítási kínálatban megjelent a karanténbiztosítás, az otthoni munka terjedése pedig a lakásbiztosításokat alakíthatja át. A sajtótájékoztatón bemutatták az e-kárbejelentő új fejlesztéseit. Megkönnyítették és kibővítették például a kitöltési lehetőségeket, így az ügyintézés a kifizetésekkel együtt felgyorsulhat. Az ingyenes alkalmazást tavaly vezették be, és már több mint 300 ezren töltötték le.

A rendezvényen kitértek a hagyományosan szeptemberre időzített Biztonság Hete újdonságaira is. Tömegeket vonzó rendezvényt az eddigiektől eltérően nem tartanak a fertőzésveszély miatt, helyette a Mabisz honlapján online játékot és képregényt találhatnak az érdeklődők.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője ehhez kapcsolódva a megelőzés jelentőségét emelte ki. Oberling József üdvözölte, hogy a korábbi évekhez képest idén lényegesen kevesebb volt a halálos közúti baleset, és ez szerinte nem csak a koronavírus hatásának tudható be. A rendőrezredes a viszonylag kedvező adatok miatt abban bízik, hogy éves szinten nem fogja elérni a 600-at a halottak száma az utakon, miként a korábbi években. Kellő óvatossággal és körültekintéssel – mint mondta – az anyagi veszteségeket is mérsékelni lehetne. Ennek összegét a közvetett hatásokkal együtt a szakember évente 600 milliárd forintra becsülte. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyermekeket jellemzően nem gyalogosként vagy kerékpárosként, hanem autóban ülve éri a legtöbb baleset, az autósokat ezért a legkisebbek érdekében is óvatosságra intette.(MTI)