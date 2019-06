Stabil jövőképpel bír a hazai nagyvállalati szektor

Óvatos optimizmus és stabilitás jellemzi a hazai nagyvállalatok idei évi kilátásait – jelzi a K&H nagyvállalati növekedési index első negyedéves eredménye. A legnagyobb hazai cégek egyéves várakozásait jelző mutató mindössze 1 ponttal csökkent, így jelenleg 7 ponton áll. A cégek elsősorban saját helyzetükkel bizakodók, hiszen a beruházási szándék és az árbevétel-növekedés várt mértéke is emelkedett, miközben a makrogazdasági környezetet kissé negatívan látják.

A hazai, 2 milliárd feletti éves árbevételű nagyvállalatok aktuális gazdasági helyzetéről és növekedési kilátásairól képet adó K&H nagyvállalati növekedési index gyakorlatilag alig változott év vége óta, ugyanis mindössze egy ponttal csökkent, így jelenleg 7 ponton áll. „A nagyvállalati vezetők körében végzett felmérésünk szerint óvatos optimizmus jellemzi a szektort, a cégek várakozásai stabilnak tekinthetők a következő egy évre. A vállalatok elsősorban saját helyzetükre vonatkozóan pozitívak – hiszen a vállalati részindex az előző negyedévhez képest változatlanul 12 ponton áll –, miközben a gazdasági környezettel kapcsolatban kissé negatívak, a makrogazdasági részindex ugyanis -2-ről -4 pontra mérséklődött” – mondta el Patrick Van Overloop, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője.

A hazai nagyvállalatok saját kilátásaik kedvező megítélésénél az árbevételt és a beruházásokat illetően is optimisták. A szektor átlagosan 2,3%-os árbevétel-növekedéssel számol, ami jelentős előrelépés a tavaly év közben elért mélyponthoz képest (1,2%). Beruházásban a cégek több mint fele (53%) gondolkodik idén, ami kifejezetten jó aránynak tekinthető, miközben a foglalkoztatottak létszámának alakulásánál nem figyelhető meg jelentős elmozdulás, hiszen a vállalatok túlnyomó része nem tervez munkaerő-felvételt (82%) az előttünk álló egy évben.



Vegyes gazdasági kilátások

A makrogazdasági környezettel kapcsolatban most enyhén mérséklődtek a várakozások, aminek oka, hogy a vállalatok jelentős része (35%) forintgyengülésre számít a következő 6 hónapban. A gazdaság helyzetét illetően egyéves időtávon a vállalatok többsége (67%) a jelenlegi növekedési ütem fennmaradását valószínűsíti. Hároméves időtávon viszont már a gazdaság további élénkülésével számolnak a legnagyobb arányban, hiszen az előző negyedévi 31% helyett most 42% vélekedik így. Ezzel párhuzamosan számottevően, 14%-ról 23%-ra megnőtt a gazdasági visszaesésre számító cégek aránya is az előző negyedévhez képest, ez azonban nem befolyásolja jelentősen a várakozásokat, és összességében a vállalatok szerint 2022-ig még erősebb lehet a gazdasági fellendülés.

A K&H nagyvállalati növekedési index kutatásról

A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport a GfK Hungária Piackutató Intézettel együttműködésben 2014-től kezdődően átfogó negyedéves kutatást végez, amelyben feltérképezi a hazai nem-állami nagyvállalati szektor aktuális helyzetét, valamint hogy hogyan látják saját cégük és a gazdasági környezet változásait a következő egy évben. A kutatás 250, a 2 milliárd forint éves árbevételt meghaladó, nem állami tulajdonú cég döntéshozójának megkérdezésével történik. A legutóbbi felmérés 2019. február 21-27. között zajlott.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 206 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

K&H Bank

I. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 320 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 3247 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 12,2 milliárd forint

K&H Biztosító

I. negyedévének végén :

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 11,8 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 179,4 milliárd forint

biztostástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,7 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,3 milliárd forint