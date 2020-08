Sikersztori az Ersténél a home office

Egyre jobban tetszik az Erste dolgozóinak az otthoni munkavégzés. A bank munkavállalói körében végzett legutóbbi felmérésben a most távmunka-szerűen dolgozó válaszadók kétharmada adott tíz pontból tízet a home office kényelmének értékelésére. A korábbinál sokkal többen gondolják úgy: bírnák még ezt így hónapokig. Az Erste – ha a vírushelyzet megengedi – szeptember elején visszatér az irodákba, ám széles körben lehetőséget ad a home office-ra és vizsgálja a távmunka bevezetésének módját.

Magyarországon a járványügyi helyzet egyelőre kedvező, így amennyiben nem lesz második hullám, vagy annak enyhe lefolyása miatt nem rendelnek el újra korlátozó intézkedéseket, szeptember 7-től az Erste Bank dolgozói is visszatérnek az irodákba. A pénzintézetnél a kijárási korlátozások idején kötelező otthoni munkavégzést vezettek be mindenütt, ahol erre lehetőség volt. A székházban dolgozók 90 százaléka végezte az irodától távol a feladatát. A helyzet enyhülését követően a dolgozókat turnusokra osztották: még mindig nem kötelező bejárni az irodába, de ha akarnak is, csak az egyik vagy másik csoport tagjai mehetnek be adott héten, a munkavállalók másik részének kötelező otthon maradni. Szeptember elejétől, amennyiben a pandémiás helyzet nem romlik, ez változik meg, több és részben kötelező lesz az irodai jelenlét, ugyanakkor jelentős tér marad az otthoni munkavégzésnek is.

A pénzintézet a jövőben is fenntartja a home office lehetőségét pusztán azzal a megkötéssel, hogy a munkaidő legalább felét mindenkinek bent kell töltenie – mondta el Mihók Krisztina, az Erste Bank HR vezetője. Ugyanakkor az Erste vizsgálja a távmunka bevezetésének lehetőségét, amikor a dolgozók ennél is nagyobb arányban végezhetik el feladataikat irodán kívül. A bank felmérései szerint ugyanis megváltoztak a munkavállalói preferenciák, a munkavállalók egy része már kifejezetten igényli ezt a lehetőséget.

Az Erste a járványügyi korlátozások bevezetését követően három hónapon át – áprilisban, májusban és júniusban – készített online felmérést munkavállalói körében az otthoni munkavégzésről és a biztonsági intézkedésekről. Ezekből kiderül: a munkavállalóknak egyre kisebb problémát okoz az új helyzet. Júniusban a válaszadók 67 százaléka adott tízből tíz pontot az otthoni munkavégzés komfortfokozatát megjelölve, míg áprilisban még csak 34 százalékuk adott maximális pontszámot erre a kérdésre, és májusban is csak 45 százalék. Ugyanakkor az Erste munkavállalói korábban sem érezték kifejezetten kényelmetlennek a home office-t: a kényelmet firtató kérdésre a válaszadók 80 százaléka adott legalább 7 pontot, míg júniusban ez az arány már a 90 százalékot közelítette.

Miközben korábban a dolgozóknak problémát a családi élet és a munkahelyi követelmények összehangolása, a gyermekek felügyeletének megoldása, a személyes kapcsolatok hiánya jelentette, a legutóbbi felmérésre ezek a problémák eltűnni látszanak. A válaszadók a legnagyobb arányban (64 százalék) azzal az állítással értettek egyet, hogy az otthoni munkavégzés egyáltalán nem okoz gondot. Arra a kérdésre, hogy meddig fenntartható ez az állapot, júniusban már 70 százalék válaszolta azt, hogy ő a jövőben is dolgozna így, míg további 18 százalék közölte azt, hogy számára kettő vagy több hónapig is megfelelne a home office. Áprilisban még csak 39-34 volt az arány, ami azért jelzi: már a kezdetekkor is nagy volt a lelkesedés az irodán kívüli munkavégzés iránt, ami azonban csak fokozódott az idő előrehaladtával.