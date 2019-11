Sikeresen mutatkoztak be a magyar startupok az ázsiai fintech csúcstalálkozón

A Startup Campus és Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) együttműködésében három hazai startup mutatkozott be az Ázsia FinTech Roadshow ötnapos, intenzív üzletfejlesztési túrán a globális pénzügyi innováció élvonalának Szingapúr, Kuala Lumpur és Jakarta érintésével. A résztvevő Brokerchooser, Péntech és Scolvo egyaránt hosszútávú ázsiai együttműködések reményében tértek haza.

A Startup Campus Hungary által szervezett túra a világ egyik legjelentősebb pénzügytechnológiai eseményével, a 60 ezer látogatót vonzó Singapore Fintech Festival-lal kezdődött a három résztvevő cég, a Brokerchooser, a Péntech és a Scolvo számára, akik a szingapúri Közép-és Kelet-Európai Kereskedelmi Kamarával (CEEC) közös régiós standon képviselték Magyarországot. A standot Dr. Patai Mihály, az MNB alelnöke nyitotta meg a helyi magyar nagykövet és külgazdasági diplomaták jelenlétében. A fesztiválon kívül, a kapcsolatépítésre a második napon szervezett „CEEC and Singapore: Partners in Innovation and Talent” eseményen is volt lehetőség olyan potenciális partnerek előtt mint a házigazda C’M’S nemzetközi ügyvédi iroda, az Expara helyi kockázati tőkebefektető vagy a Deutsche Bank.

A roadshow második állomása Kuala Lumpur volt, ahol az egyik legnagyobb ázsiai akcelerátor, a MaGIC negyedik “Demo Day”-én ismerkedhetett a delegáció az ökoszisztémával és a piaccal. Emellett a Magyar Nagykövetségenlyan cégóriások vezetőivel tárgyalhattak a startupok, mint a ProEchoes, illetve a Kenanga és a Rakuten is vezetői szinten fogadta a küldöttséget. A Kuala Lumpur-i látogatás az MDEC maláj állami scale-up program és a FinTech Association of Malaysia -val való közös egyeztetéssel zárult, ahol a régiós terjeszkedési lehetőségekről egyeztettek a felek.

A delegáció Jakartában zárta a túrát, ahol a csapatok a helyi nagykövetség által szervezett üzleti reggelin prezentálhattak a meghívottaknak. Az eseményt a Pach Judit nagykövetasszony, és Kartika Chandra Negara, a BEKRAF nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója nyitotta meg, aki bíztatóan beszélt a két régió együttműködéséről, különösen Magyarország kiemelkedő szerepéről a két ország startup ökoszisztémája közötti kapcsolat erősítésében. A reggeli jó alkalmat teremtett az üzletfejlesztés mellett a befektetőkeresés, valamint a helyi startupokkal való kollaboráció lehetőségére is, hiszen a legnagyobb indonéz telekommunikációs akcelerátor, a Telkom Indonesia három hasonló csapatot hozott saját portfóliójából kimondottan erre a célra.









NYILATKOZATOK

A túra kiemelkedően sikeres volt mindhárom résztvevő magyar cég számára. “Az öt nap alatt nagyjából húsz brókercéggel, digitális bankkal és egyéb tőkepiaci szereplővel sikerül találkoznom, akik közül több céget érdekelt a Brokerchooser értékajánlata és nyitottak voltak az együttműködésre. Ebben a húszas listában voltak kimondottan nagy cégek is, mint például a Rakuten Trading Malájziában vagy a Manulife Szingapúrban, illetve helyi startupok is, mint például a Portofolio Indonéziában. Többükkel sikerült már az első találkozón megtárgyalni egy potenciális együttműködés részleteit, szóval meglehetősen nyitottak voltak egy európai startuppal való üzletkötésre. Az út arra is lehetőséget adott, hogy a már meglévő partnereink helyi leányvállalataival találkozzak és megismerjük egymást személyesen is. Egy személyes találkozó mindig jelentősen erősíti ezeket a kapcsolatokat. Ilyenek voltak az IG és a Saxo Bank.”- mondta el Korpos Gergely, az ügyfeleit az igényeiknek legmegfelelőbb online bróker kiválasztásában segítő Brokerchooser alapítója és CPO-ja.

„Az öt napos üzleti út alatt annyi új lehetőségre tettem szert, amennyit egy év alatt is csak nagyon nehezen lehet megszerezni. Három ország, több mint negyven új, személyes partneri kapcsolat, magas rangú vezetőkkel, akik között szerepelnek potenciális technológiai partnerek, kormányzati intézmények, akik a startup együttműködéseket támogatják – Egyiptomi Nemzeti Bank, Malajziai Digitális Ügynökség, illetve potenciális ügyfelek – csak néhányat kiemelve Malajziai HLB bank, indonéziai Citi Bank, szingapúri AXA bank. Ezen felül van mindaz az új piaci – és termékismeret, amit a termékfejlesztésünk során hasznosítani fogunk, amivel még versenyképesebb megoldással tud a Scolvo a világpiacokon megjelenni.” – összegzett Boda Kálmán, az ügyféledukációt és igényfelmérést segítő Scolvo ügyvezető igazgatója.

„A Singapore Fintech Festival-on több lehetséges együttműködésről egyeztettem, melyek közül a fülöp-szigeteki Union Bank tűnik a legígéretesebbnek, hiszen pont egy a miénkhez hasonló termékre van szükségük. A konferencián világklasszis előadóktól kaphattunk képet a fintech világ legújabb fejleményeiről, gondolok itt akár a rendezvényt megnyitó plenáris ülésre, ahol a pénzügyi világ vezetői osztották meg gondolataikat, vagy akár a részben magyar vonatkozású kerekasztal beszélgetésre -Global Leaders’ Perspectives on Financial Services Innovation – amiben Dr. Patai Mihály MNB alelnök is részt vett. Malajziában a Kananga Bankkal történt sikeres egyeztetés, ők élénken érdeklődtek a PénTech, mint termék és mint befektetés iránt, következő lépésként a küldjük a számukra megfogalmazott értékajánlatot. Az indonéziai nagykövetségen tartott üzleti reggelin az egyik helyi startup, a Carijasa CEO-jával beszélve megegyeztünk, hogy érdemes volna egy közös terméket építenünk, amiben a pentech.hu-n elérhető webapplikációnkba épített hitelminősítő algoritmus játszana kulcsszerepet.”- foglalta össze tapasztalatait Csák János, a kis – és középvállalkozásoknak okos faktoring megoldásokat kínáló Péntech pénzügyi igazgatója.

Az üzleti túra a szervezők szerint is kimondottan hatékony volt, a Startup Campus londoni irodájának és a delegáció vezetője, Gulyás Gergő így értékelt: „A túra a szokásosnál jobb és konkrétabb eredményekkel zárult, ami főleg a csapatok talpraesettségének, a CEEC-el való kollaborációnak, valamint a helyi küldiplomáciai képviseletek magas színvonalú segítségének köszönhető – amit ezúton is hálásan köszönök. Örülök, hogy a Startup Campus és HEPA közös programja, a Startup Campus Hungary már az elejétől ilyen sikeresen halad és releváns segítséget tudunk nyújtani a külpiaci terjeszkedésben érdekelt startupoknak. Legfontosabb tapasztalataim között szerepel, hogy a régió szereplői nyitottak és egyenrangú partnerként kezelik a hazai vállalkozásokat, bár a kulturális különbségek érzékelhetőek. Nagy a potenciál a régióban, ezért feltétlenül szükségesnek érzem a jelenlegi folyamatok és kezdeményezések összehangolt folytatását, a külgazdasági attasé hálózat által elérhető lehetőségek maximális kihasználását, továbbá a folyamatos jelenlét biztosítását -hasonló módon, ahogy ezt jelenleg tesszük állandó londoni és berlini irodáinkban. További pozitívum, hogy potenciális európai célpiacként is érdekes Magyarország, ezért jövőbeli terveink között szerepel a hazai ökoszisztéma népszerűsítése a régióban éppúgy, mint az Egyesült Királyságban, ahol a BREXIT-ből adódóan rengeteg új lehetőséget látunk.”

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-ről

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (HEPA) célja, hogy professzionális szolgáltatásokkal segítse a magyar vállalkozások külföldi piacra lépését. A Nemzeti Exportstratégiában meghatározott célokkal összhangban széleskörű szolgáltatásokkal segíti a magyar vállalkozások exporttevékenységét. A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok kialakítását piackutatással, üzleti tanácsadással és export fókuszú képzésekkel támogatja. Ügyfelei számára piac-specifikus információk mellett a sikeres üzletkötéshez szükséges interkulturális ismereteket is nyújt, valamint segíti a külpiaci lehetőségek feltárásában, a nemzetközileg versenyképesnek ítélt, magyar cégek, termékek és szolgáltatások felkutatásában, fejlesztésében és támogatásában.

Bővebb információ: https://hepa.hu/

A Startup Campusról

A Startup Campus egy globális program innovatív vállalkozások számára, az ötlet fázistól a piacra lépésig. Nemzetközi csapattal és kiterjedt partnerhálózattal több nagyvárosban oktatási, inkubációs, külföldi piacra lépési és befektetési szolgáltatásokat nyújt. A Startup Campus Hungary célja, hogy a hazai innovatív technológiai vállalkozásokat támogassa nemzetközi piacra lépésben; oktatási, képzési és mentorálási tevékenységén keresztül.

Bővebb információ: https://www.startupcampus.hu/

A Startup Campus Hungary powered by HEPA programról

A Startup Campus Hungary powered by HEPA egykapus piacra lépési program nemzetközileg terjeszkedő magyar startupok számára. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a Startup Campus közös kezdeményezésének célja, hogy felkarolja és nemzetközi pályára állítsa a legjobb magyar innovatív vállalkozásokat, ezzel segítve a közép-kelet európai régió és hazánk felfedezhetőségét.