Sikeres kötvénykibocsátási aukciót zárt a HELL ENERGY

Hazánk vezető energia- és üdítőital gyártó és -forgalmazó cége, a HELL ENERGY Magyarország Kft. az elsők között vett részt a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A cég ma lezajlott kötvénykibocsátási aukcióján 28,5 milliárd forint névértékű kötvényt bocsátott ki sikeresen. Az ügylettel a HELL ENERGY először lépett ki forrásbevonás céljából a tőkepiacra, amelyből alumínium italdoboz gyártókapacitásuk bővítése mellett az idén piacra dobott – jelenleg külföldön bérgyártásban készülő – HELL Energy Coffee termékcsalád gyártását hozzák haza Magyarországra.

A HELL ENERGY Magyarország Kft. sikeres kötvényaukcióján a jegyzett kötvények által bevont források összértéke 29,057 milliárd forint, az elért átlaghozam a kibocsátó számára igen kedvező 2,45% százalékon alakult. A kötvényekre, rendkívül nagy érdeklődés mellett összesen 43,25 milliárd forint névértékű ajánlat érkezett. A cég a tízéves futamidejű, fix kamatozású kötvényből származó forrást a jövő évre tervezett beruházásaira és a kereskedelmi bankoknál fennálló hosszú lejáratú hiteleinek kiváltására fordítja. Ami az új beruházásokat illeti, a vállalat elkötelezett a teljes mértékben újrahasznosítható csomagolás mellett, ezért is épített saját alumínium italdobozgyárat Szikszón. A kötvényekből befolyt forrás egy részéből ennek kapacitását bővíti, hiszen a közelmúltban tett vállalásuk szerint a következő öt évben 1 százalék alá csökkentik csomagolásaiknál az alumínium italdobozhoz képest minden szempontból nehezebben újrahasznosítható PET palackok arányát. E mellett a pár hónap alatt népszerűvé vált, új, tejalapú italcsaládjuk, a HELL Energy Coffee hazai gyártását fogják megvalósítani.

A NKP-ban való részvétel valamennyi kritériumát teljesítette a vállalat. A Scope Ratings GmbH hitelminősítőtől a kibocsátandó kötvény az elvárt B+ minősítéshez képest két minősítéssel jobb, BB minősítést szerzett meg, a cég stabil piaci kilátásainak előrejelzése mellett. A sikeres kötvénykibocsátási ügyletben befektetési szolgáltatóként az ERSTE Bank Hungary Zrt., pénzügyi és jogi tanácsadóként pedig a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. és a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda működtek közre.

„Meggyőződésünk, hogy ezzel az új finanszírozási formával egészen más léptékű növekedési szakaszba ér a már eddig is rendkívül dinamikusan fejlődő HELL ENERGY. A hosszú lejáratú feltételek és a kedvező hozam meggyorsítja a megtérülési időt, és ezzel hamarabb érhetjük el jövőbeni üzletfejlesztési céljainkat. A HELL ENERGY ezzel az ügylettel először mérettette meg magát a tőkepiacon, mégpedig igen sikeresen. Ez jó visszaigazolása az eddigi eredményeinknek és az üzleti stratégiánknak” – értékelte az ügyletet Csereklye Barnabás, a cég ügyvezetője.

A prémium minőségű HELL energiaitalokat, a XIXO jegesteákat és szénsavas italokat, valamint a HELL Energy Coffee-t gyártó cég ma már a nemzetközi színtéren is megkerülhetetlen szereplő. A 2006-ban született, és hazánkban rekordgyorsasággal piacvezetővé vált energiaital-márka 5 kontinens több mint 50 országában van jelen. A HELL ENERGY egyedüliként mondhatja el magáról, hogy Magyarországon kívül további nyolc országban is piacvezető a márkája, a vállalat itthon saját tulajdonú modern töltőüzemmel és alumínium italdobozgyárral rendelkezik, ami páratlan stratégiai pozíciót jelent számára globális szinten is.