Sikeres évet zárt az Erste méltó lakhatást támogató programja

Huszonhat család, több mint 130 ember lakhatási gondjain enyhített az Erste Social Housing programjának segítségével a Habitat for Humanity Magyarország és az Utcáról Lakásba! Egyesület az elmúlt évben. A lakhatási szegénység enyhítését célzó, bizonyított magyar civil projektek felkarolása mellett az Erste Social Banking a járványhelyzet alatt is szélesíteni tudta tevékenységi körét: nem csak támogatásokkal, de azzal is, hogy kedvező feltételekkel hiteleket és számlavezetési lehetőséget kínált a társadalmilag hasznos vállalkozásoknak.

A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére sikeres évet zárt az Erste Social Banking. A bank méltó lakhatást támogató programja a stratégiai partnereiként működő két civil szervezet, a Habitat for Humanity Magyarország és az Utcáról Lakásba! Egyesület segítségével országszerte 26 család, összesen több mint 130 ember lakhatási kihívásain segített. A bank tavaly indította útjára a programot a magyar társadalom egyik legégetőbb problémájára, a lakhatási szegénység terjedésére reagálva.

Magyarországon mintegy 2-3 millió embert érint valamilyen formában a lakásszegénység: ennyien élnek lakhatás és fedél nélkül, illetve megfizethetőségi, lakásminőségi és energiahatékonysági, területi vagy jogi szempontból az átlagosnál rosszabb, kiszolgáltatottabb helyzetben. „A bankok hitelt adnak a lakhatásra, az Erste azonban ennél tovább kívánt menni, és hitet szeretett volna adni családoknak arra, hogy minőségibb életet is lehet élni” – mondta Szalay Orsolya, a Erste Bank Hungary Social Banking területének vezetője. Kiemelte: az Erste Bank alapításának célja kétszáz éve az volt, hogy az egyházközösség legszegényebb tagjainak segítsen a jólét megteremtésében, vagyis a takarékoskodásban. Ez a cél ma is változatlan, hiszen a bank – immár régiós szinten – kíván részt venni a jólét kiterjesztésében, jelentsen ez pénzügyi tanácsadást, edukációt vagy közvetlen segítségnyújtást.

Az Erste Csoport elkötelezett azok támogatása mellett, akikben csak kevesen hisznek, és segíteni szeretne ezeknek az embereknek a gazdasági fejlődésben és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ezért a pénzintézet a Social Banking programjának keretében olyan szervezeteknek, alapítványoknak nyújt segítséget, akiket a kereskedelmi bankok pusztán üzleti megfontolásból nem tekintenének célközönségüknek. A bank nem csak pénzt, támogatást ad. A civil szervezeteknek, társadalmilag hasznos vállalkozásoknak kedvező számlavezetési csomagot, valamint megfizethető, uniós garanciával rendelkező hitelt is kínál. A bank tavaly ezen a területen rendkívüli növekedést tapasztalt, mintegy 40 szervezetnek folyósította az EU-garantált (EASI) hitelt, és immáron több mint 240-nek vezeti a számláját. A segítségnyújtás azonban nem csak pénzbeli: olyan edukációs programok, stratégiai és pénzügyi képzések nyújtása is a cél, amelyekkel az érintett szervezetek nemcsak időszakosan javíthatnak a működésükön, hanem hosszútávon segíthet nekik a fennmaradásukhoz szükséges profitot előállítani.A Social Housing program keretében ezért a két együttműködő partnerrel az Erste közösen alakított ki projekteket a fenntarthatóság jegyében. A Habitat for Humanity Magyarország TÁMASZ programja azoknak a főként többgyermekes családoknak segít, akiknél a lakás állapota lehetetlenné teszi, hogy otthonként lehessen azt használni, vagy valamilyen váratlan esemény miatt kis értékű, gyors segítségre van szükségük. Az Utcáról Lakásba! Egyesület pedig Szociális Lakásügynökségével üresen álló, vagy hosszabb távra felajánlott lakásokat – megfelelő garanciák mellett – szociális bérlakásként ad bérbe rászorulóknak.

A támogatási programok az idén is folytatódnak.