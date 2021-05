Segít a vakcina a belvárosi ingatlanpiacon is?

Bár kissé döcögősen érkezett idén a tavasz is, mégiscsak ez az újjászületés időszaka, ezért nem csoda, hogy mindenki reménykedve várja, mit hoz nekünk ez az évszak. Nincs ez másképp az ingatlanszakmában sem, és mivel talán az egyik legnagyobb változás a budapesti Belvárost érintette, így most is különös figyelem koncentrálódik erre a területre.

A belvárosi ingatlanok specialistájaként jegyzett Central Home osztja a véleményt, hogy a válság megszüntetéséhez a legjobb és legbiztosabb megoldás az átoltottság lesz. A külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ahol elfogadóbb a lakosság a vakcinázással kapcsolatban, és az oltási program intenzíven halad, ott drasztikusan lassul a járvány, csökkennek a megbetegedések, a halálesetek és ez pozitív hatással van a gazdasági élet fellendülésére is. Izraelben például már majdnem teljes mértékű a gazdasági újranyitás, hiszen a felnőtt lakosság tekintetében már kifejezetten magas százalékban kapták meg az állampolgárok az első oltásukat. Az átoltottságnak köszönhetően a nyitás folyamatos, május 23-tól pedig előreláthatólag a szabadidős célú beutazásokra is lehetőség nyílik ismételten az odautazó turisták számára.

De miért is érdemes erre odafigyelni?

„A budapesti belvárosi piacot hosszú évek óta a külföldi befektetők mozgatják igazán. A nyitásra tehát nekünk is nagyon nagy szükségünk van” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. –„Tehát az lebeg a mi szemünk előtt is, hogy amint a vakcináció egyre erőteljesebben beindul, nő az átoltottság, beindulhatnak az országok közötti mozgások is. Ahogyan látjuk és tapasztaljuk, a magyar minták alapján, itt az izraelihez hasonló állapot várhatóan június vége felé érhető el.”

A szakértő szerint mindez magával hozhatja a dinamikusabb újranyitást, a gazdaság felélénkülését, a csoportos vagy egyéni turisták Budapestre érkezésének lehetőségét. Ezzel egyidőben pedig minden bizonnyal a piac külföldi befektetői is megérkeznek majd.

„Nyilván továbbra is maradnak nyitott kérdések, például az. hogy a belvárosi önkormányzatok hogyan dolgozzák fel az Airbnb szabályozásának kérdését” – folytatja Ben-Ezra Orran. –„Ez természetesen továbbra is befolyásolhatja a befektetési kedvet a belvárosi ingatlanok szegmensében. Mi most mindenesetre úgy ítéljük meg a jelenleg tapasztalható piaci erők alapján, hogy a nyári hónapok frissek, lendületesek és kifejezetten dinamikusak lesznek a belvárosi ingatlanpiacon. Természetesen minden kollégánkat arra biztatunk, hogy ők is vegyék fel az oltást, hogy ezáltal is csökkenjen a munkavégzés kockázata és az ügyfelekkel való személyes találkozások veszélyei minimalizálódjanak, hogy mielőbb vissza tudjunk találni egy, a járvány előtti időszakhoz hasonló, biztonságos világba.”