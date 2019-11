Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti vezetője vasárnapi televíziós interjújában nem nyilatkozott arról, hogy a képviselőház megindítja-e az alkotmányos felmentést célzó eljárást (impeachment) Donald Trump amerikai elnök ellen.

Schiff kifejtette: a következő lépés az impeachment-eljárást megelőző meghallgatásokról készülő jelentés összeállítása. Úgy vélte, hogy a már elhangzott tanúvallomások elegendő bizonyítékot tartalmaznak ahhoz, hogy az alkotmányos eljárás keretében felelősségre vonják az elnököt. De – fűzte hozzá -, a végleges jelentés előtt konzultál még kollégáival a törvényhozásban és választóival Kaliforniában. “Lehetséges, hogy szükség lesz további meghallgatásokra, újabb tanúvallomásokra” – szögezte le.

A demokrata párti politikus a CNN hírtelevíziónak adott interjújában vasárnap úgy fogalmazott: “ez az elnök kétszer is idegen beavatkozást kívánt a választási rendszerünkbe (…) akkor, amikor 2016-ban arra buzdította az oroszokat, hogy hackeljék Hillary (Clinton, akkori demokrata párti elnökjelölt) e-mailjeit, és később (az oroszok) ezt meg is próbálták”.

Schiff ezzel Trumpnak a 2016-os elnökválasztási kampányban többször – sokak szerint humorizálva – elhangzott megjegyzésére utalt, amelyben vetélytársa e-mailjeinek feltörésére bíztatott többeket, köztük orosz hackereket is.

“Ami Ukrajnát illeti, kőkemény bizonyítékaink vannak a helytelen viselkedésére” – nyilatkozta Schiff, és ezzel a jelenlegi képviselőházi meghallgatások tárgyát képező Ukrajnára, illetve a Trump-adminisztráció vélelmezett nyomásgyakorlására utalt.

Schiff határozottan elhárította a választ arra a kérdésre, hogy vajon a demokrata többségű képviselőház megindítja-e az elnök ellen az impeachment-eljárást.









Közben a Fox televízióban John Kennedy szenátor Nancy Pelosi demokrata párti házelnököt bírálta, mondván, hogy “rutinszerű politikai eszközként használja” az impeachment-eljárást, Newt Gigrich, volt republikánus házelnök pedig szintén Pelosit, továbbá Adam Schiffet és más demokrata párti politikusokat kárhoztatott az egész folyamatért.

John Kennedy, louisianai szenátor – aki nem rokona John Kennedy volt elnöknek és családjának – a Foxnak adott interjújában úgy fogalmazott: “Pelosi házelnök komolytalanul viselkedik”. Newt Gingrich, republikánus politikus – aki 1995 és 1999 között volt házelnök – szintén a Fox televízióban úgy vélekedett, hogy az impeachment-eljárással “Nancy Pelosi és Adam Schiff kiéli a fantáziáját”. Mint fogalmazott: “patologikusan szükségük van arra, hogy megpróbálják tönkretenni az elnököt, még annak árán is, ha ez a folyamat őket is megnyomorítja”. Szerinte a demokratákat nem érdeklik “a tények” vagy “az érvek”.

Devin Nunes, kaliforniai republikánus képviselő vasárnap megerősítette pénteken tett ígéretét, miszerint bepereli a CNN televíziót és a The Daily Beast című portált, mert mindkét médium azt állította, hogy ő 2018-ban Bécsben találkozott Viktor Sokin ukrajnai főügyésszel, és szorgalmazta nála a Joe Biden volt alelnök és jelenlegi demokrata párti elnökjelölt-aspiráns és a fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeinek kivizsgálását. “A korrupt média” felelősségre vonásának egyetlen módja a bírósági eljárás – jelentette ki Nunes.(MTI)