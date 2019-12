Sándor Imre PR-díjat nyert a K&H pénzügyi oktatási platformja

A Magyar PR Szövetség kihirdette az idei Sándor Imre PR-díj győzteseit. A K&H Csoport pénzügyi edukációs programja, a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő arculatának és tartalmának megújítása során született vigyázz#KáPé vlog és applikáció is díjat nyert. A bevezető kommunikációs kampányt az LWp Kommunikáció végezte.

A Sándor Imre PR-díjra idén rekordszámú, 28 pályázat érkezett, közülük díjaztak most 5 kommunikációs kampányt – köztük a vigyázz#KáPé vlogot és applikációt.

A vigyázz#KáPé vlog és applikáció 2018-ban indult útjára, amikor a 8 éve zajló K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő megújítása mellett döntöttek a szervezők. Olyan élményszerű tanananyagot szerettek volna létrehozni, mely képes a Z és az alfa generáció érdeklődését felkelteni: a K&H Csoport ezért a fiatalok tartalomfogyasztási szokásaihoz igazította pénzügyi ismeretanyagát és annak platformjait. A vigyázz#KáPé vlogban KáPé, a fiatal vlogger a fiatalokhoz közelálló stílusban mesél arról, hogy milyen pénzügyi kalandokba keveredik. A versenyre való felkészülésben pedig már mobilalkalmazás is segíti a diákokat.

„A világunkat átalakító digitalizációs trendek természetesen a pénzügyekre is hatást gyakorolnak, így egyrészt a tananyagot is a Z és az alfa generáció tartalomfogyasztási szokásaihoz igazítottuk, másrészt vizuálisan is trendi ismeretanyagot dolgoztunk ki. Örülünk, hogy ez sikerült – ezt bizonyítja ez a díj és persze lelkes gyerekek és tanáraik visszajelzései is” – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója a díj átvétele után. „A siker számokban is mérhető: a vigyázz#KáPé mobilappot közel 13 ezren töltötték le eddig, a vlogsorozat epizódjait pedig 12 ezer alkalommal tekintették meg.”





„Nagyon izgalmas volt részt venni egy nyolcadik éve sikeres program megújulási folyamatában. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő kommunikációs és szervező ügynökségeként másfél éve dolgozunk együtt KáPé-val és elmondhatjuk, hogy az „együttműködés” sikeres. Tanárok és a diákok visszajelzése alapján az új arculat, eszköz és tartalom együttese sikeresen szólítja meg a Z és alfa generációt” – mondta el Weichinger Nóra, az LWp Kommunikáció vezetője.

A zsűri értékelése szerint az idei mezőny különösen erős volt, magas színvonalú pályázatok érkeztek hozzájuk.

A Sándor Imre PR-díjról



A PR-szakma Sándor Imréről elnevezett díjával nyolcadik éve részesíti elismerésben a Magyar Public Relations Szövetség a legjobb PR-munkákat. Sándor Imre a hazai kommunikációs iparág egyik elméleti megalapozója, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének korábbi vezetője volt. A díj kimondottan azzal a céllal jött létre, hogy ösztönözze a szakmában dolgozókat az egyre magasabb szakmai színvonal elérésére. A hattagú zsűri az eredményt egyforma súllyal meghatározó öt szempont szerint értékelte a pályázatokat: az alapkoncepció értékelése, illetve a szakmai eszköztár kiválasztása; a kommunikációs üzenetek megfogalmazása; az újszerűség, a megvalósítás gondossága és az eredmények bemutatása.

A zsűri tagjai:

R. Kovács Dániel, a Front Page Communications ügyvezetője

Bede Márta, a Well PR ügyvezető igazgatója

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője

Ruska Viktória, kommunikációs szakember

Szalay Dániel, Media1 főszerkesztője

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevődiákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2300 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet